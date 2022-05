Le aste online di auto usate secondo eCarsTrade

Acquistare auto usate all’asta internazionali ex-leasing online: ecco come funziona la piattaforma eCarsTrade

Come vi abbiamo già spiegato in altri articoli, il mondo delle aste di auto online è talmente variegato che occorre sapere come muoversi con estrema attenzione e rivolgersi a piattaforme specializzate e credibili. eCarsTrade è una piattaforma di aste auto in Europa con sede in Belgio che effettua transazioni commerciali con concessionari e commercianti di auto usate in tutto il mondo. In questo articolo ti spieghiamo come funziona eCarsTrade e cosa cambia rispetto agli altri portali di aste auto usate internazionali.

ASTE AUTO USATE ONLINE: CHI E’ ECARSTRADE

Se la parola asta ti fa venire subito in mente il banditore con il martelletto che urla “..e uno, ..e due, ..e tre, aggiudicato!”, dimentica tutto. eCarsTrade è un’azienda che ha utilizzato la tecnologia del Web e le sue enormi potenzialità di mercato per creare una piattaforma di aste online per auto usate ex-leasing. Il funzionamento è estremamente semplice, ma segue regole ben precise con le aste che possono essere aperte o presentate in busta chiusa:

– la prima soluzione se preferisci l’asta tradizionale, in cui puoi vedere le diverse offerte;

– la seconda, in cui nessuno può vedere le offerte degli altri utenti.

Qualsiasi sia la modalità c’è la sicurezza che le condizioni del veicolo che ti interessa siano effettivamente quelle dichiarate. L’accurata ispezione di ogni mezzo viene effettuata da parte di professionisti esperti che si accertano che tutto sia esattamente come dichiarato. Ogni auto proposta è provvista dello storico completo delle manutenzioni effettuate nel corso del tempo, così da consentire la facile individuazione di eventuali problemi.

ASTE AUTO USATE ONLINE ECARSTRADE: COME FUNZIONANO

La piattaforma eCarsTrade è orientata al B2B e a chi, a qualsiasi titolo, è un professionista del settore automobilistico. Il cliente – tipo di eCarsTrade è un rivenditore che trova a sua disposizione sul sito della società un archivio molto ricco di auto tra cui scegliere. Poiché l’azienda collabora con i più importanti gruppi di leasing a livello europeo, ha sempre in vendita un parco di veicoli con stato di manutenzione accertato e chilometraggio garantito. Il cliente di eCarsTrade, quindi, può contare su un’ampia garanzia di qualità dei veicoli che acquista, tra auto e furgoni.

ASTE AUTO USATE ONLINE ECARSTRADE: DALLA REGISTRAZIONE ALL’ACQUISTO

La prima cosa da fare è la registrazione gratuita sul sito web di eCarsTrade, seguendo il procedimento indicato, semplice e intuitivo. Dopo che lo staff avrà approvato la documentazione aziendale inserita, si diventa un utente a tutti gli effetti e si potrà acquistare qualsiasi auto dello stock tra:

– auto di proprietà eCarsTrade;

– auto a prezzo fisso;

I filtri permettono di individuare una selezione di auto all’asta per luogo di provenienza o per data, che si aggiungono a molti altri veicoli, tutti di proprietà dei partner di eCarsTrade. Si tratta di auto che appartengono a società di leasing, istituti bancari o altre concessionarie.

ASTE AUTO USATE ONLINE ECARSTRADE: SERVIZI EXTRA UTILI

Oltre alla documentazione relativa alle condizioni di ogni veicolo e a tutte le diverse tipologie di acquisto offerte, eCarsTrade propone altre condizioni e servizi interessanti. Ad esempio:

– commissione fissa applicata, in modo da evitare sorprese;

– termini di consegna dei veicoli;

Inoltre, per prevenire tutti quei problemi amministrativi e di logistica che possono risultare noiosi, eCarsTrade mette a disposizione un’ampia gamma di servizi extra, volti a migliorare l’esperienza d’acquisto. Ad esempio:

– se vuoi ritirare l’auto al deposito in Belgio e guidarla personalmente, l’azienda si potrà occupare della richiesta e dell’ottenimento della targa di immatricolazione di transito;

– Oppure, se volessi abbinare al ritiro il soggiorno in hotel nei pressi della sede, potrai ricevere uno sconto sulla tua prenotazione in alcune strutture convenzionate;

Ogni passaggio dell’operazione è intuitivo e trasparente. In caso di dubbi è comunque disponibile un supporto personalizzato che interviene in aiuto. Se ti abbiamo incuriosito, non attendere oltre e registrati sulla piattaforma, è gratis!