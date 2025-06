Launch Italy: nuovi investimenti strategici e accordo con Neoparts

Il settore della riparazione e distribuzione ricambi per auto è in continua evoluzione, sospinto da esigenze crescenti di efficienza, digitalizzazione e integrazione dei servizi. Principi sui quali Launch Italy ha costruito la sua ascesa in Europa e in Italia come protagonista dell’aftermarket autoriparativo. Ma ci sono delle grosse novità che delineano un futuro sempre più connesso, professionale e orientato al valore aggiunto di Launch al fianco degli operatori dell’IAM (Independent Aftermarket).

UNA NUOVA ALLEANZA NEOPARTS E LAUNCH ITALY

Il primo grande annuncio riguarda la partnership strategica tra Launch Italy e Neoparts S.C.R.L., consorzio di riferimento nel settore del ricambio auto. L’accordo segna l’inizio di un modello collaborativo innovativo che unisce due mondi spesso separati: la diagnosi professionale avanzata e la distribuzione capillare dei ricambi.

L’obiettivo è costruire un ecosistema integrato in grado di offrire alle officine italiane servizi completi e qualificati. Da un lato, Launch porta in dote il suo know how tecnologico; dall’altro, Neoparts mette a disposizione una rete commerciale radicata e dinamica.

Come dichiarato da Marco Bettin, Direttore di Launch Italy, questa alleanza “permetterà di unire tecnologia, servizio e prossimità al cliente”, creando una sinergia concreta al servizio di tutto il comparto. Bruno Magalotti, Direttore generale di Neoparts, ha sottolineato come “l’integrazione tra diagnosi e ricambio sia un passaggio fondamentale per accompagnare i clienti verso un futuro più professionale, efficiente e sostenibile”.

La collaborazione prevede l’apertura di nuovi punti di distribuzione, affiancati da formazione tecnica, consulenza e assistenza post-vendita, in un’ottica di crescita condivisa e duratura.

LAUNCH RAFFORZA LA SUA PRESENZA IN ITALIA

La seconda novità riguarda un ambizioso piano di investimenti strategici annunciato da Launch Tech Co., volto a rafforzare la propria posizione sul mercato italiano. A seguito del grande successo riscosso all’Autopromotec 2025, l’azienda ha confermato un impegno concreto sul fronte dello sviluppo infrastrutturale, tecnologico e organizzativo.

Negli ultimi anni, Launch ha registrato in Italia una crescita costante, sostenuta da un portafoglio prodotti in continua evoluzione, una rete commerciale dinamica e una leadership salda. In questo scenario, la figura di Marco Bettin assume un ruolo cruciale nel guidare le operazioni locali con una visione strategica chiara.

Il piano prevede investimenti significativi in risorse umane, innovazione tecnologica e riorganizzazione interna, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa, aumentare la prontezza di risposta alle richieste del mercato e garantire un servizio di qualità sempre più elevata.

Particolare attenzione sarà rivolta alla razionalizzazione del piano distributivo e alla definizione dell’assetto dei brand presenti sul territorio, in modo da offrire al cliente finale maggiore chiarezza e continuità operativa.

ECOSISTEMA IN EVOLUZIONE PER L’AFTERMARKET ITALIANO

Le due novità annunciate da Launch Italy non rappresentano semplici operazioni commerciali, ma il segnale di una strategia più ampia e lungimirante. In un settore sempre più competitivo e complesso, l’integrazione tra tecnologia diagnostica, distribuzione efficiente e supporto tecnico qualificato si configura come una leva strategica per creare valore reale lungo tutta la filiera dell’aftermarket.

Con questa strategia, Launch Italy si conferma come fornitore chiave di strumenti e servizi in un settore molto competitivo, come quello delle attrezzature diagnostiche multimarca, e un partner strategico di riferimento per le officine e i professionisti della riparazione.