Launch Italy: innovazione e crescita nel mercato delle attrezzature diagnostiche

Il settore delle attrezzature diagnostiche e di autoriparazione è in piena trasformazione, trainato da nuove tecnologie, sistemi ADAS di serie e dalla crescente elettrificazione dei veicoli. In questo scenario, Launch Italy si afferma come un protagonista in rapida crescita, con una gamma di soluzioni avanzate e intuitive che rispondono alle esigenze di meccatronici e gommisti. Grazie a una strategia mirata e a un management rinnovato, l’azienda ha consolidato la sua posizione in Italia, che è diventata il principale mercato europeo per il brand. Nei prossimi paragrafi approfondiamo con Launch Italy, che ha risposto alle nostre domande, le dinamiche di questa evoluzione e le prospettive future delle attrezzature diagnostiche automotive.

Partiamo dall’inizio: da quanto è nata Launch Italy e come si è velocemente espansa sul mercato?

“La nascita di Launch Italy è una storia di ambizione e rapida crescita. Nata nel 2022 dalla divisione tedesca Launch Europe, l’azienda si è posta fin da subito un obiettivo audace: diventare punto di riferimento per gli autoriparatori italiani. Con un mix di dedizione, studio approfondito e focus sui risultati, abbiamo costruito una solida rete di rivenditori, espandendoci velocemente nel mercato. La chiave del successo è stata l’attenzione maniacale alla soddisfazione del cliente e la capacità di adattarci alle nuove tendenze, elementi che alimentano la continua crescita nel mercato Aftermarket.”

Quali sono gli elementi distintivi che secondo voi hanno contribuito a un così rapido posizionamento?

“Il rapido posizionamento di Launch Italy non è frutto del caso. È il risultato di un insieme di fattori chiave: innovazione costante, qualità senza compromessi e un servizio clienti impeccabile. L’azienda investe continuamente in ricerca e sviluppo, sviluppando continuamente attrezzature avanzate e servizi di assistenza di prima classe. Gli strumenti Launch Italy non sono solo affidabili, garantiscono prestazioni efficienti e un supporto post-vendita che ha conquistato la fiducia e la fedeltà di una clientela in continua espansione.”

Quali sono i vostri piani per espandere la vostra presenza sul mercato italiano e servire una clientela sempre più diversificata?

“Abbiamo un piano strategico ben definito per l’espansione sul mercato italiano. Innanzitutto, intendiamo aumentare ancor di più il numero di risorse all’interno del team in modo tale da gestire le crescenti richieste di assistenza e continuare a formare e specializzare i nostri rivenditori autorizzati per coprire in modo sempre più fitto il territorio. Inoltre, stiamo ampliando la nostra gamma di prodotti per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più diversificata. Tra i nostri progetti a breve termine, infatti, c’è quello di aprire uno shop online per estendere il nostro business al mercato B2C. Tutto questo accompagnato da campagne di marketing mirate mensili che vanno dal digital all’offline e da fiere ed eventi che ci consentono di aumentare ancor di più la nostra visibilità.”

Ci puoi parlare brevemente della vostra gamma prodotti?

“La nostra gamma prodotti è ampia e diversificata, coprendo le esigenze di piccoli e grandi autoriparatori. Il nostro core business è costituito dalla gamma X-431 che comprende dispositivi di diagnosi avanzata, ma commercializziamo anche strumenti per la calibrazione degli ADAS, ponti, assetto ruote, e molte altre attrezzature destinate a migliorare l’operatività delle officine. Ogni prodotto è progettato per garantire massima efficienza e facilità d’uso, con un focus particolare sulla compatibilità estesa su veicoli multimarca.”

Oltre a fornire attrezzature agli autoriparatori tramite la rete di rivenditori, come supportate le officine nel processo di formazione e addestramento sul corretto utilizzo delle vostre attrezzature e sulle più recenti tecnologie?

“Per Launch Italy, vendere attrezzature è solo l’inizio di un viaggio condiviso con i clienti. L’azienda crede fermamente nel potere della formazione, disponendo di una ricca offerta formativa che vanta di oltre 30 corsi, personalizzabili su misura delle proprie esigenze. Che siano giornate formative presso le nostre sedi o webinar online, il nostro obiettivo è chiaro: aiutare gli autoriparatori ad ottimizzare costi e tempistiche di guasti e interventi grazie ad attrezzature efficienti e competenze sempre aggiornate. Manuali dettagliati, video tutorial e un team di formatori che riesce perfettamente a combinare formazione pratica e teorica completano questo ecosistema formativo d’eccellenza.”

Come mantenete il passo con gli sviluppi tecnologici nel settore dell’automotive, specialmente con l’avvento dei veicoli ibridi ed elettrici?

“In un settore in rapida evoluzione, Launch Italy non si limita a stare al passo ma desidera essere tra gli attori principali del cambiamento. Come? Collaborando a stretto contatto con giganti dell’industria automobilistica e immergendoci in progetti di ricerca rivoluzionari. Essere membri attivi di prestigiose associazioni di settore, ci permette di captare le tendenze future prima che diventino realtà. Questo approccio proattivo consente a Launch Italy di anticipare le esigenze del mercato, sviluppando attrezzature che non solo rispondono alle sfide attuali dei veicoli ibridi ed elettrici, ma che le superino.”

Avere a disposizione una sede centrale in Cina, è per voi un vantaggio considerando che la Cina ha investito molto nella crescita del parco circolante Plug-in e full electric? In che modo si è tradotto in un plus per lo sviluppo della gamma di strumenti HV?

“Assolutamente sì, avere una sede centrale in Cina, considerato anche che sono i maggiori produttori di batterie in Litio, rappresenta un grande vantaggio. La Cina è leader mondiale nello sviluppo e adozione di veicoli plug-in e full electric, e grazie alla nostra posizione strategica, possiamo testare e sviluppare nuovi strumenti HV sul campo in anteprima, godendo di avanzate infrastrutture e risorse competenti. Questo ci consente di offrire ai nostri clienti prodotti sempre un passo avanti, che riadattiamo al mercato italiano.”

Dal lancio di un nuovo modello di auto, quanto tempo è necessario per trovarlo nel database dei vostri dispositivi di diagnosi?

“L’aggiornamento del database dei nostri dispositivi di diagnosi è un processo dinamico e in continua evoluzione. Il nostro team di Ricerca e Sviluppo lavora costantemente per integrare i nuovi modelli di auto nel minor tempo possibile. Tuttavia, i tempi precisi possono variare in base alle specifiche di ciascun veicolo e alla collaborazione delle case automobilistiche. La nostra stretta partnership con i produttori ci permette di ottimizzare questo processo, garantendo che i nostri clienti abbiano sempre accesso ai dati più recenti per una diagnosi accurata e tempestiva.”

Oggi l’accesso ai dati di riparazione (RMI) e ai dati generati dai veicoli, rappresentano la principale battaglia legale tra IAM e OEM, in che misura tocca la vostra azienda e come state rispondendo a queste sfide?

“L’accesso ai dati di riparazione (RMI) è un tema centrale nel settore Automotive, con implicazioni significative per Launch Italy. Riconosciamo la crescente domanda delle autofficine di espandere i propri servizi senza investire in costose attrezzature specifiche per ogni marca. La nostra risposta a questa sfida è ciò che ad oggi ci consente di differenziarci: ci impegniamo a garantire l’accesso e la trasparenza dei dati in modo sicuro e legale attraverso pacchetti di Sblocchi (SGW Pack) sempre più completi. Il nostro obiettivo è semplificare la manutenzione e la riparazione dei veicoli per aziende di ogni dimensione, supportando questo processo con programmi di formazione personalizzati e assistenza dedicata.”

Quali strategie state attuando per supportare gli autoriparatori nella transizione elettrica?

“La transizione verso la mobilità elettrica rappresenta per noi non solo una sfida, ma un’entusiasmante opportunità di innovazione e responsabilizzazione. Riconosciamo che la sostenibilità ambientale è ormai un imperativo nel 2024, non una semplice opzione. Nonostante la crescita graduale del mercato italiano in questo settore, ci stiamo preparando proattivamente per il futuro, considerando la prospettiva del 2035 quando in Europa saranno ammessi solo veicoli a zero emissioni. Launch Italy si è posizionata all’avanguardia in questo cambiamento, offrendo una gamma completa di soluzioni per gli autoriparatori che lavorano su veicoli elettrici e ibridi. Questo include corsi di formazione specializzati PES/PAV, strumenti diagnostici avanzati, ponti sollevatori adattati e attrezzature specifiche per la manutenzione delle batterie dei veicoli di nuova generazione.”