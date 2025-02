Honda – Nissan fusione addio: perché l’affare è saltato?

Il progetto di fusione tra Honda e Nissan, che avrebbe dovuto creare il terzo gruppo automobilistico mondiale, è definitivamente saltato. Al termine dei rispettivi consigli di amministrazione, le due case automobilistiche giapponesi hanno deciso di porre fine all’accordo di base firmato nel mese di dicembre 2024, chiudendo ufficialmente alle discussioni sulla fusione. Ma perché l’affare è saltato?

Aggiornamento del 13 febbraio 2025 a seguito dell’annuncio dell’interruzione delle trattative per la fusione tra Honda e Nissan.

IL PROGETTO DI FUSIONE HONDA – NISSAN

Annunciato tra la sorpresa generale, il progetto di fusione tra Honda e Nissan, che avrebbe dovuto coinvolgere anche Mitsubishi, era nato con lo scopo di ridisegnare gli equilibri globali dell’industria automobilistica, creando un gruppo interamente giapponese capace di vincere la sfida della transizione energetica e di concorrere alla pari, o quasi, con i giganti cinesi e americani. Da parte di Nissan c’era l’incentivo ulteriore di essere soccorsa mentre si trova nel pieno di una fase di grave difficoltà finanziaria.

HONDA – NISSAN: I PRIMI CONTRASTI

Tutto sembrava procedere per il meglio quando tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio sono cominciate a circolare le prime voci su possibili contrasti tra le due società, anche se dai quartier generali di Honda e Nissan hanno provato a minimizzare parlando di normali dinamiche all’interno di trattative complesse (ricordiamo che in ballo c’era pure Renault, tuttora maggiore azionista di Nissan). Sta di fatto che la settimana scorsa rumors raccolti da diverse testate nipponiche come Nikkei e Asahi Shimbun, nonché dalle agenzie Bloomberg e Reuters, già davano la fusione appesa a un filo con Nissan pronta ad abbandonare il tavolo delle trattative, in disaccordo su alcuni termini dell’operazione e su specifiche richieste della controparte Honda.

PERCHÉ LA FUSIONE È SALTATA?

In effetti le indiscrezioni si sono rivelate reali e la fusione è effettivamente saltata. Ma per quali ragioni? Il primo motivo sarebbe legato alle forti differenze tra le due aziende, in particolare in termini di dimensioni (ma se ne sono accorti adesso?). Attualmente la capitalizzazione di Borsa di Honda è cinque volte quella di Nissan, e questo divario avrebbe determinato i primi disaccordi sulla valutazione da assegnare alle singole aziende e quindi sulla definizione del concambio azionario.

Honda avrebbe poi espresso crescenti timori sui progressi del piano di ristrutturazione di Nissan, che mira a ridurre l’organico di circa 9.000 unità e a ridurre del 20% la capacità produttiva globale.

Infine, terzo e principale motivo, il protocollo d’intesa firmato a dicembre prevedeva espressamente una fusione alla pari da realizzarsi tramite la costituzione di una holding di controllo per entrambe le aziende. Ma nelle settimane successive Honda avrebbe cambiato idea sull’assetto della nuova società, proponendo al management del competitor di accettare una posizione subalterna nell’operazione. In pratica, non sarebbe stata più una fusione ma un’acquisizione, con Nissan trasformata in una sussidiaria di Honda. Proprio questo elemento avrebbe generato una forte ostilità in casa Nissan, convincendo i dirigenti ad accantonare il progetto. Ma anche Honda, senza la possibilità di avere il controllo della nuova società, non aveva più l’interesse a continuare.

I due gruppi hanno comunque annunciato che anche senza fusione continueranno a collaborare nello sviluppo di batterie, guida autonoma, software e tecnologia per veicoli elettrici. Intanto il gruppo tech cinese Foxconn sembrerebbe sempre più interessato a rilevare il 36% circa di Nissan attualmente detenuto da Renault, che da parte sua non si opporrebbe alla vendita (alle giuste condizioni).