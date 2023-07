Foxconn acquisisce il 50% di ZF Chassis e cresce come fornitore OE

Foxconn, il gigante taiwanese di elettronica di consumo, ha annunciato l’acquisizione del 50% delle quote di ZF Chassis Modules GmbH, un’unità del colosso tedesco dell’automobile, ZF Group. Questa business unit, specializzata nell’assemblaggio di sistemi di assali per autovetture, vanta un valore aziendale di circa 1 miliardo di euro. La mossa strategica non solo rafforzerà ulteriormente la posizione di ZF Chassis nel mercato, ma aprirà anche nuove opportunità per Foxconn nell’industria automobilistica in rapida evoluzione.

ZF CHASSIS E FOXCONN: INSIEME PER PRODURRE ASSALI AUTO SEMPRE PIÙ SMART

La joint venture tra Foxconn e ZF Group segna una nuova era di collaborazione e sinergia tra l’elettronica di consumo e l’industria automobilistica. Sfruttando le rispettive competenze delle due aziende, la partnership prevede di espandere la sua offerta di prodotti non solo per il motore a combustione interna (ICE) e per il crescente mercato dei veicoli elettrici (EV). Questa nuova dinamica porterà, quindi, un’espansione significativa nell’ambito della mobilità. L’intero accordo, che si prevede sarà completato in un periodo compreso tra 6 e 9 mesi dopo la firma e le necessarie approvazioni normative, rappresenta un’importante mossa strategica per entrambe le aziende.

ZF CHASSIS VEDE NUOVE OPPORTUNITÀ DALLA SINERGIA CON FOXCONN

ZF Chassis Modules GmbH, con la sua presenza in 25 sedi in tutto il mondo, è un attore di primo piano come fornitore OE per l’industria automobilistica. L’azienda impiega circa 3.300 dipendenti, di cui 100 in Germania. Con una previsione di ricavi superiori ai 4 miliardi di euro nel 2023, l’acquisizione del 50% delle sue quote da parte di Foxconn rappresenta un significativo investimento nel settore automobilistico. “Con Foxconn abbiamo guadagnato un partner strategico forte con il quale aprire nuove prospettive e opportunità per ZF Chassis Modules GmbH,” afferma Holger Klein, CEO di ZF. “ZF, in qualità di fornitore automotive attivo a livello globale, e Foxconn, costruttore leader di elettronica, si completano in modo eccellente per aprire insieme nuovi gruppi di clienti ed espandere la propria presenza, specialmente nei mercati emergenti. Con questo passo, stiamo implementando la nostra strategia di crescita di alcune aree specifiche di business di ZF con il supporto di partner esterni, andando oltre gli attuali limiti”.

FOXCONN: DALL’ELETTRONICA ALL’AUTOMOTIVE PER DIVERSIFICARE

Foxconn, in particolare, ha trovato nuovi orizzonti per la sua diversificazione nel settore automotive, già iniziata da alcuni anni. “Il network globale di Foxconn e la conoscenza della gestione della catena di fornitura, oltre alle competenze, la scrupolosità e l’impegno portati da ZF Chassis porterà a eseguire con successo la creazione di valore aggiunto per entrambi i nostri azionisti”, afferma Young Liu, Chairman e CEO di Foxconn. “Siamo inoltre interessati a esplorare ulteriori partnership con ZF Group nell’ambito più ampio del trasporto e della mobilità”.