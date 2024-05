Magneti Marelli Parts & Services: una vasta gamma di ricambi OE

Magneti Marelli Parts & Services non è solo un distributore, ma un catalizzatore di innovazione, offrendo una vasta selezione di sistemi di illuminazione sviluppati da Marelli Automotive Lighting, per le auto circolanti. La partnership esclusiva con Marelli Automotive Lighting garantisce che ogni prodotto offerto sia conforme ai rigidi standard del primo equipaggiamento, assicurando alle officine un montaggio senza inconvenienti e la garanzia di un risultato finale impeccabile.

TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA PER UNA GUIDA SICURA

Con oltre 5.000 referenze disponibili, di cui quasi 3.000 destinate al mercato italiano, Magneti Marelli Parts & Services copre un’ampia gamma di esigenze, garantendo che ogni veicolo possa beneficiare della stessa qualità di illuminazione dei modelli di fabbrica. La gamma di prodotti di Magneti Marelli Parts & Services abbraccia le più recenti innovazioni tecnologiche nel campo dell’illuminazione automobilistica.

Dai proiettori alogeni ai sofisticati sistemi a LED con abbagliante secondario Laser, ogni componente è progettato per garantire una distribuzione uniforme della luce e una visibilità superiore. I fanali posteriori non sono da meno, offrendo una luminosità intensa e omogenea per una guida chiara e sicura in ogni condizione.

MARELLI AUTOMOTIVE LIGHTING

Dietro ogni componente c’è un’impressionante tradizione d’innovazione. Marelli Automotive Lighting, il secondo produttore mondiale nel settore dell’illuminazione automobilistica, continua a guidare l’industria combinando prestazioni elevate e design avanzato. Dai fari allo Xenon ai più recenti fari a matrice di LED con luci digitali, ogni passo avanti rappresenta un impegno costante verso una guida più sicura e confortevole.

MAGNETI MARELLI PARTS & SERVICES

L’impegno di Magneti Marelli Parts & Services nel fornire soluzioni all’avanguardia per il settore automotive non conosce soste. Con oltre 30 linee di prodotto, l’azienda si impegna a fornire soluzioni complete e affidabili per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione automobilistica. L’introduzione di fari a matrice di LED con luci digitali per l’Audi A8, che proiettano avvisi di pericolo, è solo un esempio del costante impegno verso la sicurezza e la tecnologia avanzata.