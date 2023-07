Produzione in calo ad aprile, cresce solo per parti auto del +3,5%

La produzione dell’industria automotive italiana risulta in calo del -1,9% ad aprile 2023 rispetto all’anno precedente, ma con un fatturato in crescita, legato presumibilmente all’aumento dei costi di produzione. Secondo i dati ISTAT, elaborati dall’Associazione italiana filiera industria automobilistica (ANFIA), tuttavia, la produzione di parti e accessori per autoveicoli conserva un trend in crescita. Ecco tutti i dati in dettaglio.

IL SETTORE AUTOMOTIVE: PRODUZIONE IN ITALIA APRILE 2023

Nonostante la flessione generale nel settore industriale, l’indice di produzione nel settore automotive ha mostrato un aumento del +4,9% rispetto ad aprile 2022. È interessante notare che, nonostante il calo del 2,1% rispetto al mese precedente, l’industria automobilistica si sta dimostrando resiliente, secondo ANFIA. Questo potrebbe essere attribuito all’innovazione tecnologica e all’adattamento alle nuove esigenze dei consumatori. Analizzando i singoli comparti del settore automotive, emerge un quadro più dettagliato:

L’indice di produzione di autoveicoli (codice ATECO 29.1) ha registrato un calo del -8,9% ad aprile 2023 rispetto al mese precedente e del -12,3% nel cumulato del 2023;

La produzione di carrozzerie autoveicoli per Ricerca e sviluppo (codice ATECO 29.2) è diminuita del -6,4% , ma è aumentata del +4,3% nel cumulato dell'anno 2023.

Infine, la produzione di parti e accessori per autoveicoli (codice ATECO 29.3) ha mostrato un aumento del +3,5% ad aprile, ma un calo del -1,8% nel cumulato del 2023.

IL FATTURATO DELL’INDUSTRIA AUTOMOTIVE IN ITALIA E LE SFIDE DEL MERCATO

I dati del fatturato generale dell’industria (escluso il settore delle costruzioni) evidenziano un aumento del +4,2% nel cumulato del 2023, ma un calo del -4,8% nel solo mese di aprile. Tuttavia, il settore automotive ha mostrato una maggiore solidità, con un aumento del +18,2% ad aprile. ANFIA sostiene che le commesse, sia sul mercato interno (+22,9%) che su quello estero (+12,0%), hanno contribuito a questo risultato positivo. Nel primo quadrimestre del 2023, il fatturato nel settore automotive è aumentato del 23,0%, trainato da una crescita del 33,8% nel mercato interno e del 10,1% nel mercato estero. Ecco i dati in dettaglio sul trend fatturato produzione del settore automotive.

Autoveicoli, Carrozzerie, Parti : fatturato totale +18,2% ad aprile 2023

Autoveicoli fatturato totale: +27,5%

Carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi fatturato totale: +0,2%

Parti e accessori per autoveicoli e loro motori: fatturato totale +4,2.

FOCUS SUI SETTORI INDUSTRIALI IN CRESCITA

L’andamento della produzione industriale automotive si innesta all’interno del comparto manifatturiero con alcuni settori hanno mostrato una crescita significativa nel cumulato del 2023:

mezzi di trasporto hanno registrato un aumento del +17,4%;

prodotti farmaceutici (+13,2%);

industrie alimentari, bevande e tabacco (+12,3%);

computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (+11,6%).

Altri settori che hanno evidenziato una crescita includono il coke e i prodotti petroliferi raffinati (+11,1%) ei macchinari e le attrezzature (+9,1%).