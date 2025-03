FORVIA Hella ad Autopromotec 2025: tutte le novità in anteprima

FORVIA Hella si conferma protagonista dell’innovazione tecnologica nel settore automotive e si prepara a un’edizione straordinaria di Autopromotec 2025, la principale manifestazione internazionale dedicata alla manutenzione e alle attrezzature per le officine e l’aftermarket indipendente (IAM). Presso il Padiglione 30, Stand B72, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire in anteprima le soluzioni FORVIA Hella più avanzate per l’illuminazione, la diagnosi, l’elettronica e il comparto freni, progettate per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione. A tal proposito, inoltre, SICURAUTO.it parlerà di tante novità presso l’esclusivo AFTERMARKET & SERMI FORUM, di cui vi daremo ulteriori dettagli prossimamente.

QUATTRO AREE DI ECCELLENZA FORVIA HELLA AD AUTOPROMOTEC 2025

Lo stand FORVIA Hella sarà suddiviso in quattro macroaree, ognuna delle quali metterà in mostra tecnologie all’avanguardia per il settore aftermarket:

Illuminazione: un viaggio attraverso 125 anni di innovazioni , dalla prima lampada ad acetilene fino ai più moderni sistemi di proiettori digitali SSL | HD , concepiti per garantire sicurezza e performance senza precedenti.

un viaggio attraverso , dalla prima lampada ad acetilene fino ai più moderni sistemi di , concepiti per garantire sicurezza e performance senza precedenti. Diagnosi: in evidenza il nuovo CSCTool X 20 , strumento di calibrazione ADAS presentato per la prima volta in Italia, affiancato dal rivoluzionario mega macs S20 , dispositivo diagnostico di ultima generazione basato su Android .

in evidenza il , strumento di calibrazione ADAS presentato per la prima volta in Italia, affiancato dal rivoluzionario , dispositivo diagnostico di ultima generazione . Elettronica: esposta la gamma completa di componenti elettronici OE di FORVIA Hella , comprendente sensori avanzati, radar e soluzioni per la gestione termica dei veicoli elettrici.

esposta la gamma completa di , comprendente soluzioni per la dei veicoli elettrici. Freni: sarà presentata la gamma Hella per impianti frenanti, frutto di una strategia di ampliamento dell’offerta aftermarket, con nuove soluzioni in arrivo per incrementare ulteriormente la sicurezza su strada.

FOCUS SUL SETTORE TRUCK E UN’ESPERIENZA IMMERSIVA

FORVIA Hella dedicherà particolare attenzione ad Autopromotec 2025 al segmento dei veicoli commerciali e industriali. Una bull bar esporrà le tecnologie più avanzate per l’illuminazione ausiliaria, con dimostrazioni dal vivo sulle potenzialità delle soluzioni Hella in termini di visibilità e sicurezza.

Inoltre, all’ingresso della fiera, lo Show Truck Hella offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva attraverso un esclusivo Lighting Show, permettendo di testare le più recenti innovazioni del marchio in condizioni reali.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: UN’OPPORTUNITÀ UNICA PER I PROFESSIONISTI

FORVIA Hella conferma il suo impegno nella formazione e nell’aggiornamento continuo dei professionisti del settore anche ad Autopromotec 2025. Presso l’Area Training all’interno dello stand, si terranno sessioni pratiche su nuove tecnologie, diagnosi avanzata e servizi di supporto, offrendo agli operatori un’occasione esclusiva per accrescere le proprie competenze.

“Autopromotec rappresenta un’importante vetrina per presentare ai visitatori le nostre soluzioni innovative per il mondo del post-vendita automotive, ma anche per mostrare il nostro impegno nell’innovazione e nella qualità. Siamo entusiasti di far conoscere il nostro know-how e di offrire ai professionisti del settore l’opportunità di conoscere da vicino le nostre soluzioni più avanzate”, ha dichiarato Alberto Serra, General Manager di HELLA Italia.

L’invito è rivolto a tutti gli operatori del settore, dai meccatronici ai ricambisti, fino ai fleet manager: venite a scoprire il futuro dell’aftermarket automotive con FORVIA Hella ad Autopromotec 2025 – Padiglione 30, Stand B72. Ricordate di fare la registrazione e scaricare il biglietto d’ingresso gratuito.