Federcarrozzieri: costo manodopera, periti smentiti dalle Assicurazioni

Quante volte vi siete trovati, da consumatori o addetti ai lavori, a dover accettare un importo in liquidazione inferiore al costo di una riparazione auto dopo un incidente? Non sempre succede, ma quando succede il primo soggetto che constata i danni su un veicolo è il perito. Esattamente la stessa figura che poi scarica eventuali sforbiciate all’importo liquidato alla Compagnia di assicurazione, inclusa la manodopera dell’officina. La verità riportata da Federcarrozzieri secondo uno dei più importanti gruppi Assicurativi è un’altra e pone invece la figura del perito al centro delle decisioni sulla liquidazione riconosciuta alle officine.

FEDERCARROZZIERI SULLA LIQUIDAZIONE DELLA MANODOPERA

Il problema riportato dal magazine della Federazione Italiana Carrozzieri Indipendenti aiuta anche a rispondere a una domanda molto frequente tra i carrozzieri. “Perché la compagnia liquida i danni a un costo orario inferiore? Non lo sa e comunque non è tenuta a dirlo. Anzi il costo orario lo decide il perito che è autonomo e indipendente”. E’ in estrema sintesi la risposta di una nota compagnia di assicurazioni. Federcarrozzieri scrive che “la compagnia non è tenuta a spiegare a nessuno quello che fa”.

CHI E COME STABILISCE IL COSTO ORARIO DI MANODOPERA LIQUIDATO?

La Federazione degli artigiani, sottolinea che se un carrozziere chiede chiarimenti sulle modalità con cui la Compagnia di Assicurazioni definisce gli importi della manodopera liquidati riceve questa risposta:

“La Sua richiesta di dettagliare ulteriormente gli importi indicati in perizia appare pertanto irragionevole e pretestuosa in quanto i) del tutto ingiustificata alla luce della corretta interpretazione e applicazione dell’art. 148 del CAP, che non richiede alcun dovere specifico di motivazione in tal senso” e… “in quanto ii) riferita, in ogni caso, a dei valori che sono stati oggetto di valutazione tecnica autonoma ed indipendente da parte del perito”.

PERITI ASSICURAZIONI: TERZI E INDIPENDENTI DAL VOLERE DELLE COMPAGNIE

Federcarrozzieri fa quindi una considerazione rivolta a tutti i suoi associati e agli operatori in generale: “i carrozzieri ora sanno che tutti i periti che vengono in carrozzeria a dire che sono le compagnie a imporre i costi orari da inserire in perizia si sbagliano”. Inoltre viene riportato sulla pagina web de Il Carrozziere, “siamo lieti che le imprese riconoscano finalmente un ruolo terzo ai propri fiduciari che, dal canto loro, saranno certamente lieti di potersi confrontare senza condizionamenti extra tecnici con i carrozzieri. Assumendosi in ogni sede le responsabilità delle proprie valutazioni, responsabilità che fino ad ora gravava sulle compagnie mandanti”.