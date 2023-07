FuturMotive: ecco il programma convegni, c’è anche SicurAUTO.it

FuturMotive ha ufficializzato il programma dei lavori che dal 16 al 18 novembre 2023 accenderanno le luci sul futuro dell’automotive presso il quartiere fieristico di Bologna. L’evento vedrà la partecipazione di tutta la filiera della mobilità per discutere del futuro del settore, dell’innovazione e delle sfide dell’industria automobilistica a livello globale.

Quest’anno ci sarà nuovamente SicurAUTO.it, sia in qualità di media partner dell’evento, sia per presentare in anteprima il 3° Report Aftermarket su Connettività ed Elettrificazione, durante un panel discussion moderato dal direttore Claudio Cangialosi, presso la Sala BOLERO – Centro Affari, primo piano del BLOCCO B – alle ore 11 di giovedì 16 novembre.

Ecco il programma online e come registrarsi per ottenere un pass visitatori gratuito.

INGRESSO GRATUITO PER I VISITATORI CHE SI REGISTRANO AL FUTURMOTIVE ONLINE

L’obiettivo dell’evento FuturMotive è quello di fornire gli strumenti necessari alla filiera per affrontare la transizione energetica in una prospettiva di sostenibilità economica, ecologica e sociale. In un’epoca in cui la sostenibilità è diventata una priorità per molte aziende, l’evento FuturMotive rappresenta un’importante occasione per discutere di come il settore della mobilità possa contribuire a ridurre l’impatto ambientale. Le iscrizioni per i visitatori sono già aperte, ed è possibile ottenere un pass di ingresso gratuito registrandosi sul sito ufficiale dell’evento. Inoltre è consultabile anche il pre-catalogo online delle aziende già iscritte al FuturMotive, permettendo ai visitatori di farsi un’idea degli espositori presenti all’evento.

CALENDARIO EVENTI E CONVEGNI FUTURMOTIVE 2023

FuturMotive non sarà solo un’occasione per esporre prodotti e servizi, ma anche per discutere di temi importanti per il settore della mobilità. Infatti, il calendario preliminare degli eventi è già disponibile sul sito ufficiale dell’evento e comprende diversi seminari e workshop sui temi della mobilità sostenibile, dell’innovazione tecnologica e delle sfide del mercato globale. Tra gli ospiti presenti all’evento ci saranno figure di spicco del settore della mobilità, rappresentanti di aziende, istituzioni e organizzazioni internazionali, nonché esperti e accademici che condivideranno le loro esperienze e le loro conoscenze con il pubblico presente. Riportiamo per comodità il programma dei principali convegni di seguito. SicurAUTO.it al FuturMotive presenterà la terza edizione del suo Aftermarket Report, dopo quello su Auto elettriche e connesse: impatto su aftermarket e consumatori e Manutenzione auto elettrica e ibrida: quanto costa davvero?

16 Novembre 2023

Ore 9.30 TAGLIO DEL NASTRO

Gilberto Pichetto Fratin , Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dell’Italia*

, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dell’Italia* Vincenzo Colla , Assessore allo Sviluppo Economico e Green Economy

, Assessore allo Sviluppo Economico e Green Economy Mauro Severi , Presidente di AICA

, Presidente di AICA Gianpiero Calzolari , Presidente di BolognaFiere

, Presidente di BolognaFiere Renzo Servadei , Amministratore Delegato di Autopromotec

, Amministratore Delegato di Autopromotec Gian Primo Quagliano , Presidente del Centro Studi Promotor

, Presidente del Centro Studi Promotor Marco Pinetti, Direttore E-Charge

Ore 10.30 LA SFIDA DELLA DECARBONIZZAZIONE NEL COMPARTO DELLA MOBILITÀ

Conduce: Maria Leitner

Gilberto Pichetto Fratin , Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dell’Italia*

, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dell’Italia* Stefano Bonaccini , Presidente della Regione Emilia-Romagna*

, Presidente della Regione Emilia-Romagna* Keynote: Davide Mele , Vice-Direttore Operativo di Stellantis per la regione Europa, Medio Oriente e Asia

, Vice-Direttore Operativo di Stellantis per la regione Europa, Medio Oriente e Asia Conversazione con: Marco Bonometti, Presidente e Amministratore Delegato OMR; Ferruccio Resta, Presidente MOST; Stefano Buono, Amministratore Delegato Newcleo

Ore 11.00 AFTERMARKET REPORT SU AUTO CONNESSE ED ELETTRICHE

A cura di SicurAUTO.it, presentato e moderato da Claudio Cangialosi, direttore di SicurAUTO.it

Ore 12.00 L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NUOVO ASSET DEL CAR DESIGN (*titolo provvisorio)

A cura di ANFIA – Gruppo Car Design

Ore 15.00 FONTI ENERGETICHE: PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, USABILITÀ

Conduce: Barbara Gasperini

Keynote: Andrea Marinoni , partner Kearney; Alessandro Viviani , The European House – Ambrosetti

, partner Kearney; , The European House – Ambrosetti Conversazione con: Marco Alverà, Amministratore Delegato Zhero; Alessandro Bartelloni, Direttore FuelsEurope; Marco Civitillo, Investor Relator Seri Industrial; Nunzio Abbate, Direttore Generale STMicroelectronics; Dino Brancale, Amministratore Delegato AVL; Cristiano Musi, Amministratore Delegato Landi Renzo

Orario da definire THE FUTURE OF RETREADING CONFERENCE

A seguire THE RECIRCLE AWARDS AWARD CEREMONY

17 Novembre 2023

Ore 9.00 GESTIONE DEI BIG DATA E CONNETTIVITÀ

Conduce: Filomena Greco, Il Sole 24 Ore

Frank Schlehuber, Senior Consultant Market Affairs CLEPA European Association of Automotive Supplier; Teodoro Lio, Senior Managing Director Accenture

Conversazione con: Domenico Mangiacapra, Amministratore Delegato Henshin; Eric Pascolo, Cineca; Nicola Veratelli, Amministratore Delegato Octotelematics; Jennifer Schwarz, Direttrice EcoMotion – The Global Community of Smart Mobility Innovators

Conversazione con: Nexion; Marelli; Pirelli;Texa

Ore 11.00 LE STRATEGIE DI INVESTIMENTO TECNOLOGICO IN MOTOR VALLEY, IN ITALIA E IN EUROPA

Keynote: Michele Bertoncello, partner McKinsey; Andrea Pontremoli, Amministratore Delegato Dallara; Enrico Chiapparoli, Barclays Italia;

Conversazione con: Vincenzo Colla, Assessore allo Sviluppo Economico e Green Economy; Marco Stella, Presidente Gruppo Componentisti ANFIA; UNRAE; Giorgio Marsiaj, Presidente dell’Unione Industriali Torino; Mauro Severi, Presidente AICA; Francesco Leali, Coordinatore Automotive Academy UNIMORE, Coordinatore Modena Automotive Smart Area

Ore 15.00 TRASFORMAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA

Conduce: Filomena Greco, Il Sole 24 Ore

Roberto Vavassori , Presidente ANFIA

, Presidente ANFIA Rappresentanti delle organizzazioni sindacali

Federico Visentin, Presidente Federmeccanica

Ore 16.00 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Adolfo Urso , Ministro delle Imprese e del Made in Italy

, Ministro delle Imprese e del Made in Italy Matteo Zoppas, Presidente Italian Trade Agency

FuturMotive rappresenta un’importante occasione per creare nuove opportunità di business e di collaborazione tra le aziende presenti, favorendo lo sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni per la mobilità sostenibile. Grazie alla partecipazione di tutta la filiera della mobilità, l’evento farà una panoramica delle sfide e delle opportunità del settore. Non mancate!