EGEA: Marcin Barankiewicz è il nuovo segretario generale

Il polacco Marcin Barankiewicz è il nuovo segretario generale di EGEA – European Garage Equipment Association. Fondata nel 1980, EGEA raggruppa 11 associazioni professionali nazionali che rappresentano gli interessi dei produttori e degli importatori di apparecchiature per officine nei confronti delle istituzioni europee ed internazionali. Barankiewicz subentra a Jordi Brunet Garcia, che la redazione di SicurAUTO.it ringrazia per l’ottimo lavoro svolto e per il supporto datole nell’apprendimento di alcune tematiche legate all’Aftermarket europeo, menzionate anche nel nostro 3° Aftermarket Report alla cui presentazione ha assistito lo stesso Jordi.

CHI È MARCIN BARANKIEWICZ, NUOVO SEGRETARIO EGEA

Il nuovo segretario generale di EGEA Marcin Barankiewicz, che entrerà ufficialmente in carica ad aprile 2024, ha molti anni di esperienza nel settore automobilistico e conosce tutte le questioni relative alle ispezioni tecniche periodiche (PTI) grazie alla sua attività di specialista in questioni organizzative e legali presso la Camera polacca degli organi di controllo dei veicoli a motore, di cui è presidente del consiglio d’amministrazione da giugno 2020. Grazie alla sua esperienza professionale e alla sua laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza e Amministrazione dell’Università di Varsavia, nonché agli studi post-laurea presso l’Università della Florida Levin College of Law e la Lazarski University, Barankiewicz è perfettamente qualificato per i compiti che l’attendono a Bruxelles. In Polonia ha rappresentato imprenditori che gestiscono stazioni PTI e specialisti diagnostici che eseguono test tecnici. È stato, tra l’altro, responsabile dei contatti con i rappresentanti del Governo, del Parlamento, della Pubblica Amministrazione e di altre organizzazioni, nonché con associazioni e istituzioni dell’industria automobilistica. Nel suo ruolo, ha preparato dichiarazioni e documenti su questioni importanti per il settore PTI ed è stato attivamente coinvolto nei processi legislativi.

EGEA ACCOGLIE BARANKIEWICZ: “È UNA FORTUNA AVERLO CON NOI”

“Siamo lieti di aver trovato in Marcin Barankiewicz un degno e qualificato successore di Jordi Brunet Garcia“, ha dichiarato Frank Beaujean, presidente di EGEA. “Jordi ha svolto un lavoro eccezionale per l’industria europea delle apparecchiature per officine da quando è entrato in carica nel dicembre 2019. Quanto a Marcin, è un colpo di fortuna per i membri dell’EGEA che possa integrare la sua vasta esperienza legale con conoscenze pratiche altrettanto solide. Dopotutto, è sia un avvocato che un tecnico automobilistico qualificato”.

LE PRIME SFIDE DI BARANKIEWICZ: NUOVA DIRETTIVA SULLE REVISIONI E ACCESSO EQUO E PARITARIO AI DATI

Il nuovo segretario generale di EGEA è subito atteso da numerosi e difficili compiti. Innanzitutto il riesame in corso del Roadworthiness Package da parte della Commissione Europea, per adeguare la revisione dei veicoli alle più recenti tecnologie. Anche la questione dell’accesso equo e paritario ai dati e alle informazioni tecniche, che è vitale per il mercato indipendente dei ricambi (IAM), è in cima all’agenda di Barankiewicz. Ciò include l’applicazione della sentenza della Corte di giustizia UE del 5 ottobre 2023 sull’ammissibilità dei gateway sicuri (SGW) per l’accesso ai dati del veicolo dalle interfacce OBD.

“Attendiamo con impazienza anche le discussioni sull’introduzione di un regolamento specifico del settore per l’accesso ai dati, alle risorse e alle funzioni dei veicoli connessi“, ha affermato Barankiewicz. “Queste regole andranno a costituire la base di modelli di business completamente nuovi nell’aftermarket“.