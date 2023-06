Dylog e Tekné Consulting: l’accordo sui digital services Aftermarket

Il Gruppo Dylog si unisce a Tekné Consulting per ampliare l’offerta nel settore Automotive. L’entrata di Dylog in Tekné Consulting porterà a una sinergia per lo sviluppo di nuove soluzioni e servizi dedicati al mondo dell’Aftermarket Automotive. Le due aziende combineranno le conoscenze nei rispettivi ambiti con un expertise da parte di Tekné Consulting in soluzioni software ideate su misura per l’Aftermarket e da parte di Dylog nella realizzazione di software gestionali per le imprese e i professionisti.

COSA FA IL GRUPPO DYLOG CHE E’ ENTRATO IN TEKNÉ CONSULTING

Il Gruppo Dylog, noto per la progettazione e commercializzazione di software gestionali e servizi per imprese e professionisti con 40 anni di esperienza, entra nella compagine societaria di Tekné Consulting, specializzata nella realizzazione di soluzioni software personalizzate per il settore aftermarket automotive. L’accordo prevede che grazie alle soluzioni sviluppate da Tekné Consulting il gruppo Dylog possa ampliare la propria offerta dedicata alle aziende della filiera automotive. Tekné Consulting così rafforza le proprie competenze nel mondo digitale grazie all’esperienza del Gruppo Dylog.

IL COMMENTO DI PATRICK LO PINTO, CEO TEKNÉ CONSULTING

Grazie a questa partnership, Dylog si arricchisce delle competenze digitali di Tekné Consulting, che realizza e distribuisce soluzioni software altamente personalizzate, fornisce supporto tecnico multilingue specializzato e moduli formativi sempre aggiornati. Il Gruppo Dylog potrà così ampliare la propria offerta dedicata alle aziende della filiera automotive, offrendo funzionalità e sicurezza dei prodotti, continuità nell’innovazione tecnologica e tutela degli investimenti dei clienti. “Siamo orgogliosi della partnership stipulata con il prestigioso Gruppo Dylog e siamo pronti ad innovare il settore automotive in un momento in cui i processi, il dato e soprattutto la digitalizzazione sono un trend di fondamentale importanza, ecco perché il Gruppo Dylog rappresenta per noi un partner strategico ed industriale con il quale da oggi abbiamo l’onore di collaborare.”, ha dichiarato Patrick Lo Pinto, CEO Tekné Consulting Srl.

IL COMMENTO DI RINALDO OCLEPPO, PRESIDENTE DYLOG ITALIA

Con oltre 110.000 clienti software, oltre 260 milioni di euro di fatturato e più di 1.600 dipendenti dislocati nelle 20 sedi territoriali, il Gruppo Dylog rappresenta un solido punto di riferimento. “L’accordo con Tekné Consulting ci permette di arricchire e valorizzare la nostra offerta per un settore rilevante e strategico come quello della filiera automotive. Il Gruppo lavora già da anni a fianco delle imprese di questo importante comparto ed oggi questo nuovo tassello ci consente un ulteriore salto di qualità”, ha dichiarato Rinaldo Ocleppo, Presidente Dylog Italia Spa.