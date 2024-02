Costi di riparazione auto, aumento a 660 euro nel 2023

I costi di riparazione delle auto nuove e usate sono una voce sempre più importante, non solo per i privati, ma anche per i per le aziende che devono fronteggiare un rischio finanziario associato al crescente numero di guasti auto coperti dalla garanzia. L’analisi di una delle più importi società nel ramo assicurazione guasti per auto usate, esplora le richieste di intervento in garanzia per 1 milione di contratti di auto nuove e usate, stabilendo un nuovo record per i costi medi di riparazione a circa 660 euro. Ecco nel dettaglio quali sono i guasti più frequenti e dopo quanto tempo si verificano.

COSTI DI RIPARAZIONE AUTO E RISARCIMENTI IN AUMENTO NEL 2023

Il trend di crescita dei costi di gestione auto ha avuto un impatto anche sui costi di riparazione delle auto nuove e usate. Chiaramente se l’auto è coperta dalla garanzia del Costruttore, ne risponde la rete ufficiale. Quando però la garanzia ufficiale dei primi anni è scaduta, interviene in prima persona il venditore professionista del veicolo che si fa carico del ripristino di difetti che non erano presenti al momento della vendita, secondo le condizioni riportate nel contratto di compravendita dell’auto usata. L’analisi di cui parliamo nei prossimi paragrafi rivela come la complessità crescente delle auto, sempre più connesse e dotate di sistemi per l’infotainment, il comfort e la riduzione delle emissioni, provochi un andamento parabolico della frequenza dei guasti nelle auto usate coperte da garanzia.

QUALI SONO I GUASTI PIU’ FREQUENTI RISARCITI SULLE AUTO NUOVE E USATE

Nel 2023 sono aumentati sia i costi di riparazione coperti da assicurazione guasti, sia il numero di risarcimenti per riparazioni. In media il costo delle riparazioni di auto coperte da garanzia è passato da 618 euro nel 2022 a 657 euro nel 2023. Nello stesso periodo è aumentata la quota di liquidazioni per guasti auto specifici sulle auto nuove e usate.

I risarcimenti per i guasti che si verificano più frequentemente sulle auto nuove nella Top 5 coinvolgono:

motore , 20,4%

, 20,4% impianto di alimentazione e turbocompressore , 17,1%;

, 17,1%; impianto elettrico , 14,7%;

, 14,7%; trasmissione , 6,8%;

, 6,8%; elettronica sistemi comfort, 6,3%;

Clicca le immagini sotto per vedere l’elenco dettagliato dei guasti maggiormente coperti da garanzia sulle auto nuove.

I risarcimenti per i guasti che si verificano più frequentemente sulle auto usate nella Top 5 coinvolgono:

motore , 25,9%

, 25,9% impianto di alimentazione e turbocompressore , 17,6%;

, 17,6%; impianto elettrico , 13,4%;

, 13,4%; trasmissione , 10,2%;

, 10,2%; climatizzatore auto, 6%;

Clicca le immagini sotto per vedere l’elenco dettagliato dei guasti maggiormente coperti da garanzia sulle auto usate.

GUASTI AUTO USATE IN GARANZIA, IN AUMENTO DOPO 1 ANNO E 25 MILA KM

L’analisi di Car-Garantie Versicherungs-AG, stabilisce anche dopo quanti km si verificano i guasti più frequenti sulle auto usate. Nel corso del 2023, si è notata una tendenza al manifestarsi dei guasti in un periodo leggermente più in ritardo rispetto all’anno precedente.

Nei veicoli usati, il 27,6% dei guasti è stato riscontrato entro i primi 5.000 km (in calo rispetto al 29,2% dell’anno precedente). Mentre dopo un trend discendente, arrivati alla percorrenza di 25.000 km, la quota sale di nuovo al 21,2% dei guasti (rispetto al 18,5% dell’anno precedente). Questo andamento è coerente anche considerando il tempo trascorso, con il 25,8% dei guasti verificatisi solo dopo 1 anno (rispetto al 24% dell’anno precedente). Clicca le immagini sotto per vederle a tutta larghezza.