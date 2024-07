Costi auto: spesi 230,6 miliardi di euro nel 2023

Nel 2023, gli italiani hanno speso complessivamente 230,6 miliardi di euro per l’acquisto e l’utilizzo degli autoveicoli, cifra che rappresenta l’11% del Pil nazionale. Questo dato, emerso da uno studio dell’Osservatorio Autopromotec, la principale rassegna internazionale di attrezzature per officine e l’aftermarket, segnala un incremento del 10,6% rispetto al 2022, quando la spesa era stata di 208,6 miliardi di euro.

IL CARBURANTE È LA PRINCIPALE VOCE DI SPESA IN ITALIA

La principale voce di spesa è stata, ancora una volta, l’acquisto dei carburanti, che ha inciso per il 32% sul totale, con oltre 73,9 miliardi di euro spesi. Nonostante una leggera diminuzione dello 0,9% rispetto al 2022, dovuta al calo dei prezzi dopo i forti rialzi dell’anno precedente, questa voce rimane preponderante. La diminuzione dei prezzi ha alleggerito lievemente il peso sul bilancio degli italiani, ma non ha impedito che questa categoria si confermasse la più significativa.

ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI: 29% DEI COSTI NEL 2023

La seconda voce di spesa è stata l’acquisto di nuovi veicoli, che ha raggiunto i 59 miliardi di euro, segnando un aumento del 28,7% rispetto al 2022. Questo incremento è dovuto sia alla crescita delle immatricolazioni di auto, veicoli commerciali, veicoli industriali e autobus, sia all’aumento dei prezzi medi, che hanno registrato un +6,4% su base annua. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

COSTI PER MANUTENZIONE, ASSICURAZIONE E BOLLO NEL 2023

Il terzo capitolo di spesa, per importanza, è stato quello dedicato alla manutenzione e alle riparazioni, con una spesa totale di oltre 51,8 miliardi di euro, in crescita del 19,2% rispetto al 2022. Questo aumento è attribuibile all’incremento degli interventi di officina e alla pressione inflazionistica.

Inoltre, la spesa per assicurazione RCA, incendio e furto ha raggiunto i 17,6 miliardi di euro, mentre i costi per ricoveri e parcheggi hanno superato i 10 miliardi. Anche i pedaggi autostradali hanno visto un aumento, arrivando a 7,6 miliardi di euro, con un incremento del 7,3% rispetto al 2022. Per quanto riguarda le tasse automobilistiche e il bollo auto, gli italiani hanno speso 6,9 miliardi di euro, un leggero aumento dello 0,3% rispetto all’anno precedente. Infine, l’acquisto di pneumatici ha richiesto 3,4 miliardi di euro, con un incremento dell’1% rispetto al 2022.