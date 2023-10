Cobat presenta Cyclus: la rete certificata per i veicoli fuori uso

L’Italia ha un parco automobilistico sempre più vecchio e l’esigenza di un sistema efficiente per la gestione dei veicoli fuori uso diventa sempre più centrale per conseguire gli obiettivi di sostenibilità e circolarità che l’Europa propone attraverso un nuovo Regolamento sui Veicoli fuori Uso. Per rispondere adeguatamente a questa spinta normativa, Cobat ha dato vita a Cyclus, una Rete Certificata di Autodemolitori. Grazie a una piattaforma digitale avanzata, il progetto garantisce trasparenza, tracciabilità e sicurezza nella gestione dei veicoli giunti al termine del loro ciclo di vita. SicurAUTO.it ha partecipato alla sua presentazione durante un evento riservato a pochi giornalisti per raccontarvi come cambierà la gestione dei veicoli destinati allo smaltimento, in cui i Costruttori auto avranno più responsabilità e delle vecchie auto non si butterà via quasi niente.

IL DEBUTTO DI CYCLUS: VOCE AI PROTAGONISTI

L’evento di presentazione di Cyclus si è tenuto nella prestigiosa Sala Capranichetta di Piazza Monte Citorio a Roma e ha visto la partecipazione di figure autorevoli nel panorama della sostenibilità e dell’ambiente. Cyclus è una Rete Certificata di Autodemolitori che attraverso la piattaforma digitale certificata, frutto del know how maturato con il “Percorso Cobat”, vuole garantire ai Costruttori e agli operatori dell’autodemolizione un sistema trasparente, affidabile e sicuro nella gestione dei veicoli non più idonei alla circolazione e quindi da smaltire.

Durante la tavola rotonda, Claudio De Persio, Amministratore Delegato di Cobat e Haiki+ (nella foto sotto), ha presentato l’ambizioso progetto Cyclus. Sono intervenuti, in presenza e in collegamento diversi rappresentanti del mondo scientifico e della politica:

Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

Andrea Minutolo, Responsabile scientifico di Legambiente

Marco Simiani, Membri della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati

Patty L'Abbate, Vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati

, Vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati Silvia Grandi, Direttore Generale Economia Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

GESTIONE VEICOLI A FINE VITA: NORME ATTUALI E BOZZA DEL NUOVO REGOLAMENTO ELV

Come vi abbiamo già spiegato in questo approfondimento sul recupero dei veicoli a fine vita, i Costruttori di veicoli devono attenersi già a norme che regolamentano la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli che finiscono in autodemolizione. La bozza di Regolamento sull’ELVs (End-of-Life Vehicles) proposta dalla Commissione europea si basa invece su punti chiave ancora più stringenti:

Migliorare la progettazione circolare dei veicoli per facilitare la rimozione di materiali, parti e componenti per il riutilizzo e il riciclaggio

per facilitare la rimozione di materiali, parti e componenti per il riutilizzo e il riciclaggio Garantire che almeno il 25% della plastica utilizzata per costruire un veicolo provenga dal riciclo (di cui il 25% da veicoli fuori uso riciclati )

per costruire un veicolo provenga (di cui il ) Recuperare più materie prime e di migliore qualità, tra cui materiali CRM (Certified Reference Material), plastica, acciaio e alluminio

e di migliore qualità, tra cui materiali CRM (Certified Reference Material), plastica, acciaio e alluminio Garantire che i Produttori siano responsabili finanziariamente dei veicoli quando diventano rifiuti, garantire finanziamenti adeguati per operazioni obbligatorie di trattamento dei veicoli fuori uso e incentivare i riciclatori a migliorare la qualità

quando diventano rifiuti, garantire finanziamenti adeguati per operazioni obbligatorie di trattamento dei veicoli fuori uso e incentivare i riciclatori a migliorare la qualità Porre fine ai veicoli “smarriti” , attraverso più ispezioni, l’interoperabilità dei sistemi nazionali di immatricolazione dei veicoli, una migliore distinzione dei veicoli usati da quelli fuori uso e il divieto di esportare veicoli usati che non sono idonei alla circolazione

, attraverso più ispezioni, l’interoperabilità dei sistemi nazionali di immatricolazione dei veicoli, una migliore distinzione dei veicoli usati da quelli fuori uso e il usati che non sono idonei alla circolazione Coprire più veicoli ed espandere gradualmente le norme dell’UE per includere nuove categorie come motocicli, camion e autobus, garantendo un adeguato trattamento di fine vita.

La proposta di Regolamento ELV, pone quindi i Costruttori e Produttori al centro della circolarità, e anche per questo motivo la proposta ha visto proprio le Case auto manifestare obiezioni. Ai Costruttori infatti sarà chiesto di garantire che siano rispettati i principi di circolarità, trasparenza, controllo e sicurezza e sostenere anche finanziariamente i costi annessi, se la bozza non subirà modifiche sostanziali.

“Abbiamo manifestato qualche perplessità sul regolamento, specie sulle ripercussioni che avrebbe sul mercato interno, vorremmo ragionarci meglio e l’orientamento della presidenza spagnola del Consiglio dell’Unione europea sembra aiutarci nei tempi. Vogliamo ascoltare anche gli stakeholder del settore, questo convegno è stato un’occasione di riflessione importante nell’ottica di un dialogo costruttivo: le vostre osservazioni sul tema saranno preziose”, ha dichiarato Silvia Grandi.

“La nuova proposta di regolamento europeo può consentire grandi passi avanti per il riciclo delle auto a fine vita. Contiene indirizzi e misure che certamente forniranno un contributo decisivo per il settore”, ha dichiarato Edo Ronchi.

CYCLUS COSTRUISCE LA CIRCOLARITÀ DEL FUTURO

“Promuovere le buone pratiche di recupero e riciclo per Cobat è un obiettivo costitutivo. Da tempo siamo chiamati a dare sostanza ad un cambio di passo nella gestione del fine vita – ha dichiarato Claudio De Persio – e il comparto dell’auto su questo ha dimostrato lungimiranza e senso pratico. Cyclus e Cobat intendono accompagnare questo processo di sostenibilità in modo pieno, fornendo una soluzione innovativa ed efficiente per facilitare il raggiungimento degli obiettivi essenziali di tutela ambientale e di trasparenza”.

Oggi la piattaforma Cyclus conta già 150 operatori (dei circa 1450 autodemolitori autorizzati in Italia), tra cui 4 Costruttori di veicoli. La piattaforma consente già di consultare report, statistiche e schede degli automezzi con lo scopo di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale e al risparmio energetico. In futuro, oltre alle Case automobilistiche, avranno accesso anche le Assicurazioni sempre più interessate ad acquisire ricambi auto rigenerati o usati, come avviene già in nord Europa con Atracco di cui vi abbiamo parlato.

“Ciò richiede che i ricambi siano certificati nella loro funzionalità e sicurezza prima di poterli vendere alle Assicurazioni, ma in futuro ci sarà anche questa possibilità”, ha dichiarato De Persio. “Cyclus è parte di un sistema aperto a tutti. Attraverso una piattaforma interoperabile che permette un uso efficiente dei dati, è infatti possibile tracciare in maniera sicura le componenti di un veicolo. Un vantaggio per gli operatori, uno strumento già efficiente al servizio della circolarità”.