CLEPA Aftermarket Conference 2023: In-Vehicle Data priorità dell’IAM

L’accesso ai dati connessi dei veicoli, la cyber security e i ricambi auto “bloccati” con QR Code sono i paletti principali che rischiano di limitare le condizioni di equità tra l’Independent Aftermarket e le reti delle Case auto. Di questo e molto altro si è parlato all’Aftermarket Conference 2023 organizzata da CLEPA a Bruxelles nei giorni scorsi, dove SicurAUTO.it ha partecipato come Media Partner per raccontarvi le sfide tecnologiche dell’IAM che si prepara a un cambiamento dell’industria automotive senza precedenti. In occasione della conferenza, CLEPA ha presentato i dati di un’indagine sull’elettrificazione del parco circolante entro il 2030 e riunito relatori dell’Industria Automotive, della Commissione e del Parlamento UE per fare il punto sul Data-Act e la necessità di una norma specifica sugli In-Vehicle Data.

INNOVAZIONE E SFIDE DELL’IAM ALL’AFTERMARKET CONFERENCE 2023 CLEPA

Con il tema “Driving Service Innovation”, l’Associazione europea dei fornitori automotive (CLEPA) all’Aftermarket Conference 2023 ha aperto una finestra sulla necessità dell’IAM di prepararsi alla transizione del parco circolante. Uno cambiamento che riguarda l’elettrificazione, gli ADAS e la connettività dei veicoli. “La fiducia dei consumatori è fondamentale per l’accettazione e la diffusione delle nuove tecnologie”, ha dichiarato Benjamin Krieger, Segretario generale di CLEPA. “Ciò si ottiene anche grazie alla possibilità di scelta tra riparatori attrezzati e qualificati nel mercato post-vendita, garantendo un servizio senza soluzione di continuità per tutta la durata dei veicoli”.

DATA ACT E IN-VEHICLE DATA SECONDO: NORME E NODI DA SCIOGLIERE

Mark Nicklas, capo della Unit Mobility presso la direzione generale del Mercato interno della Commissione europea, ha introdotto le normative previste per l’IAM. Niklas ha affermato che la cyber security è essenziale, ma richiederà ulteriori interventi normativi per garantire una condizione equa tra IAM e OES. Attualmente infatti la Commissione europea sta valutando di sviluppare una proposta normativa specifica sull’uso dei dati connessi regolamentati dal Data-Act, ma più verticale sull’uso dei dati di bordo dei veicoli (In-Vehicle Data). Su questo fronte Angelica Petrov, Policy Advisor presso l’ufficio dell’eurodeputato Alin Mituta ha spiegato che il nodo da sciogliere presso il Parlamento UE sull’attuale Data-Act è trovare un equilibrio tra protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale e segreti commerciali.

CLEPA: ENTRO IL 2030, IL 62% DI FLOTTE SARA’ EV

Un’indagine congiunta condotta da CLEPA e Boston Consulting Group ha inoltre previsto l’impatto delle flotte sul business dell’aftermarket indipendente. Alexander Brenner, Boston Consulting Group, ha spiegato che secondo lo studio, circa il 15% del circolante sarà gestito dalle flotte e composto per il 62% da auto elettriche, nello scenario base. Un segnale forte per l’IAM il cui business sarà sempre più legato a quello delle flotte e alla loro transizione elettrificata.

LE SFIDE E GLI OSTACOLI PRIORITARI SECONDO L’INDEPENDENT AFTERMARKET

E’ seguita poi una tavola rotonda sulle sfide per l’aftermarket che derivano dalla diffusione delle nuove tecnologie, sul ruolo degli OEM e l’impatto delle misure di cyber security richieste dagli OEM, a cui hanno preso parte:

Eric-Mark Huitema (AVERE);

(AVERE); Christian Knobloch (Knobloch & Gröhn);

(Knobloch & Gröhn); Stefan von Dalen (Hella);

(Hella); Dominik Lutter (ZDK);

(ZDK); Hari Ramakrishnan (FIGIEFA).

I partecipanti al panel hanno concordato che la competenza tecnica sugli aggiornamenti software sarà fondamentale, tuttavia la necessità di norme che regolamentino in modo specifico la cyber security e l’accesso ai dati a bordo del veicolo sono visti come i principali problemi per la concorrenza nell’aftermarket. Frank Schlehuber, Senior Consultant Market Affairs di CLEPA ha dichiarato alla conclusione dell’Aftermarket Conference 2023 che: “Ci sono grandi aspettative nei confronti dei responsabili politici per un solido quadro normativo per garantire condizioni di equità, ma è positivo vedere che il settore si sta già preparando per le sfide future”.