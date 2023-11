Carrozzieri: tempi di riparazione ufficiali Tesla non veritieri

La recente controversia sui tempi di riparazione delle auto Tesla ha spinto l’AIRC (l’associazione dei carrozzieri e riparatori) a contattare la Casa costruttrice per avere chiarimenti sui tabellari ufficiali di manodopera. In Danimarca le Assicurazioni hanno sollevato dubbi sulla validità dei dati forniti dalla casa automobilistica alla Società che realizza le banche dati riparazione dei veicoli in ambito carrozzeria e meccatronica.

TEMPI DI RIPARAZIONE TESLA RIDOTTI DA UN AGGIORNAMENTO SOFTWARE

L’AIRC (Association Internationale des Réparateurs en Carrosserie) ha riportato un messaggio degli assicuratori danesi, comunicando l’annullamento dei tempi di riparazione Tesla che erano stati fortemente ridotti il giorno 21 novembre. Un aggiornamento dei tempi e dei prezzi di riparazione in Audatex, ha portato a una significativa riduzione dei tempi di lavoro per le auto Tesla in diverse aree di intervento, tra cui la carrozzeria. L’AIRC segnala su Linkedin che questa variazione ha creato non solo un disagio tra le officine di riparazione, ma ha sollevato anche dubbi tra le compagnie assicurative, mettendo in discussione l’affidabilità dei dati forniti dalla casa automobilistica. Altalex è un database nato per rendere “il processo relativo al sinistro e alla riparazione completamente automatizzato con notevoli risparmi di tempo e riduzione degli errori”, scrive l’azienda sul sito ufficiale.

LA RISPOSTA DI TESLA E L’INDAGINE IN CORSO

In risposta alle preoccupazioni sollevate da AIRC, Tesla ha smentito la validità dei tempi di riparazione ridotti, affermando che “tali dati sono utilizzati solo internamente”. La Casa costruttrice ha annunciato un’indagine per comprendere come, la società che ha rilasciato l’aggiornamento delle informazioni di riparazione Tesla, abbia ricevuto dati discordanti. L’indagine è stata estesa anche a livello europeo.

Credit image: advantage-cars

LA DECISIONE DI AIRC: RIPRISTINO DEI TEMPI PRECEDENTI

Mentre l’indagine è in corso, AIRC ha adottato il ripristino di tutti i tempi di riparazione Tesla allo stato precedente all’aggiornamento di martedì, l’associazione mira a ristabilire la fiducia nelle pratiche di riparazione e a garantire un trattamento equo per le officine coinvolte. La vicenda pone sotto i riflettori la necessità di standard chiari e verificabili per i tempi di riparazione auto, al fine di evitare confusioni e controversie non solo con i clienti, ma anche con le Assicurazioni. Tutto ciò è ancora più prioritario considerando che le Assicurazioni stanno iniziando a penalizzare le auto elettriche, nel Regno Unito e che in generale i costi di riparazione delle EV sono più alti in caso di incidente.