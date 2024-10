BYD – ARVAL: ora le auto elettriche anche a noleggio long term

Share on:

Arval Italia, principale operatore di noleggio europeo con formule a breve e lungo termine anche per privati ha stretto un accordo importante con il costruttore BYD. La partnership è incentrata sul servizio BYD Renting e prevede il noleggio a lungo termine dedicato alla gamma di auto elettriche e ibride di BYD. Vediamola nei dettagli.

LA GAMMA BYD A NOLEGGIO CON ARVAL

Il nuovo servizio BYD Renting è già disponibile presso la rete di concessionari BYD in Italia, che conta attualmente 19 showroom, con l’obiettivo di raggiungere 40 sedi entro la fine dell’anno, secondo le dichiarazioni della Casa cinese. Questo servizio, rivolto sia ai clienti privati che aziendali, permette di accedere e quindi guidare senza l’impegno dell’acquisto, una delle auto attualmente nel listino BYD per un periodo tra i 25 e i 60 mesi con un canone fisso:

Atto3 , SUV di segmento C 100% elettrico;

, SUV di segmento C 100% elettrico; Han , la berlina premium di punta della gamma elettrica;

, la berlina premium di punta della gamma elettrica; SEAL , la berlina di segmento D, 100% elettrica;

, la berlina di segmento D, 100% elettrica; Dolphin , il SUV più piccolo elettrico;

, il SUV più piccolo elettrico; Seal U, 100% elettrico e Seal U DM-i, il primo veicolo ibrido plug-in (PHEV) con tecnologia Super DM (Dual Mode) di BYD in Europa.

COSA PREVEDE IL NOLEGGIO ARVAL A LUNGO TERMINE BYD RENTING

Il noleggio a lungo termine proposto da Arval Italia non solo consente di guidare un veicolo senza doverlo acquistare, ma include anche una serie di servizi integrati nel canone mensile fisso, tra cui:

assicurazione RC;

RC; manutenzione ordinaria e straordinaria;

ordinaria e straordinaria; assistenza stradale 24/7;

24/7; per i clienti privati, un pacchetto di 100.000 chilometri;

Questo approccio garantisce una mobilità accessibile e flessibile, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più attenta a soluzioni di mobilità sostenibile.

UN’ALLEANZA STRATEGICA PER BYD E ARVAL

L’accordo tra Arval e BYD si inserisce in una più ampia collaborazione avviata a livello internazionale a febbraio 2023 e di cui via abbiamo già parlato alla presentazione dei dati finanziari. Questa partnership è finalizzata a promuovere la transizione verso la mobilità elettrica, con un’attenzione particolare all’elettrificazione delle flotte aziendali e al supporto dei consumatori privati nel passaggio ai veicoli elettrici.

“L’accordo che abbiamo sottoscritto in Italia con BYD per proporre il nostro prodotto di noleggio a tutti i clienti privati e business della casa auto è per noi motivo di grande soddisfazione. BYD è una delle aziende leader nelle auto elettriche ed elettrificate e questo ci permetterà di contribuire attivamente a una maggiore diffusione di auto a basso impatto ambientale, che è un obiettivo condiviso, rendendo accessibili i veicoli di BYD a un ampio pubblico attraverso una rete di esperti sul territorio.

Arval ha target ambiziosi, definiti dal nostro piano strategico Arval Beyond, che prevedono il raggiungimento di 700.000 veicoli elettrificati, di cui 350.000 elettrici, nella flotta globale entro il 2025. L’accordo con BYD ci aiuterà a raggiungerli” ha dichiarato Alessandro Pigazzi, Direttore Retail e Partnership di Arval Italia.