Noleggio lungo termine: +5% nel primo semestre 2024, ok i privati

Ancora un balzo in avanti del noleggio lungo termine in Italia: nel primo semestre del 2024 la flotta di veicoli a nolo long term è cresciuta del +5%, trainata soprattutto dalle richieste di aziende e privati senza partita Iva. Proprio i privati sono ormai vicini a quota 100 mila, a testimonianza che il mercato dell’auto è sempre più proiettato all’uso rispetto alla proprietà, anche senza vantaggi fiscali.

IN ITALIA 1,3 MILIONI DI VEICOLI A NOLEGGIO LUNGO TERMINE

Secondo l’analisi semestrale di Aniasa, l’associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, nei primi sei mesi del 2024 la flotta del noleggio a lungo termine ha raggiunto quasi 1 milione e 300 mila unità (+5% rispetto a dicembre dello scorso anno). In crescita, come detto, principalmente il segmento delle aziende (circa 1 milione) e dei privati senza partita Iva, sempre più vicini a quota 100 mila.

Più precisamente, a fine giugno erano 1.278.535 i veicoli a noleggio in circolazione sulle nostre strade, il 5% in più rispetto a dicembre 2023. Quasi 1 milione di questi sono utilizzati da aziende (+6%), 113 mila da pubbliche amministrazioni, 73 mila da partite Iva individuali (artigiani e professionisti) e oltre 93 mila da privati con solo codice fiscale. Maggiori dettagli nella seguente infografica:

NOLEGGIO LUNGO TERMINE IN ITALIA: GLI UTENTI PRIVATI SONO QUASI 100 MILA

Un trend, quello del noleggio ai privati con solo codice fiscale (e quindi senza possibilità di scaricare i relativi costi, uno dei vantaggi che da sempre traina il settore), che, oltre a essere in continua ascesa, dall’inizio di giugno può registrare un’ulteriore spinta grazie alla scelta del Governo di prevedere gli incentivi statali (in misura paritaria rispetto a proprietà e leasing) anche per il noleggio di vetture elettriche e ibride.

Secondo Aniasa, i ‘privati’ sono sempre più interessati alla formula del noleggio lungo termine per l’insita convenienza economica (l’associazione cita un 15% di risparmio rispetto alla proprietà), per la certezza del costo mensile che annulla i rischi di spese extra connesse al veicolo, e per il risparmio di tempo legato alla burocrazia e alla vendita dell’usato.

37% DEI VEICOLI NLT IN ITALIA SONO IBRIDI O ELETTRICI

Guardando alle alimentazioni preferite da quanti prendono un veicolo a nolo per un lungo periodo, ancora in discesa il diesel che nel giro di un anno ha perso il 7% di quota (dal 55% all’attuale 48%), rimane stabile la benzina intorno al 12% e prosegue la crescita di ibride ed elettriche che complessivamente rappresentano il 37% della flotta. Dato che ha portato il presidente di Aniasa, Alberto Viano, a dichiarare che il NLT costituisce oggi lo strumento più diretto ed economicamente sostenibile per la transizione ecologica del parco circolante in Italia.