Bosch eXchange: i vantaggi dei motorini di avviamento rigenerati

Il settore automobilistico è in continua evoluzione, con nuove tecnologie e sfide che emergono costantemente. In questo contesto, la riparazione e la manutenzione dei veicoli diventano sempre più complesse e costose. Bosch, leader mondiale nella fornitura di componenti e tecnologie per l’automotive, offre una soluzione innovativa e sostenibile: Bosch eXchange, una gamma di motorini di avviamento e alternatori rigenerati che garantiscono qualità, affidabilità e convenienza.

IL PROCESSO DI RIGENERAZIONE DEI PRODOTTI BOSCH EXCHANGE

La rigenerazione è un processo che permette di recuperare e riutilizzare componenti usati, riducendo l’impatto ambientale e offrendo un’alternativa economica ai ricambi nuovi. Bosch, da sempre attenta alla sostenibilità e alla qualità dei suoi prodotti, ha sviluppato un processo di rigenerazione in serie basato sullo standard internazionale IATF 16949, lo stesso utilizzato per il primo equipaggiamento. Questo garantisce che i componenti Bosch eXchange siano sottoposti agli stessi rigorosi controlli e test dei componenti nuovi, offrendo la massima affidabilità e sicurezza.

Il processo di rigenerazione Bosch è meticoloso e prevede diverse fasi:

smontaggio e pulizia dei componenti : ogni componente viene smontato e sottoposto a un’accurata pulizia per rimuovere sporco, residui e parti danneggiate;

: ogni componente viene smontato e sottoposto a un’accurata pulizia per rimuovere sporco, residui e parti danneggiate; ispezione e controllo : ogni singolo componente viene ispezionato per verificarne l’integrità e la conformità agli standard Bosch;

: ogni singolo componente viene ispezionato per verificarne l’integrità e la conformità agli standard Bosch; sostituzione delle parti usurate : tutte le parti soggette a usura vengono sistematicamente sostituite con parti nuove di alta qualità approvate da Bosch;

: tutte le parti soggette a usura vengono sistematicamente sostituite con parti nuove di alta qualità approvate da Bosch; rigenerazione dei componenti : i componenti rimanenti vengono ricondizionati o sostituiti con parti nuove, se necessario;

: i componenti rimanenti vengono ricondizionati o sostituiti con parti nuove, se necessario; test e collaudo: ogni motorino di avviamento o alternatore rigenerato viene sottoposto a rigorosi test per verificarne le prestazioni e la funzionalità.

Solo i prodotti che superano tutti i test vengono approvati e inclusi nella gamma Bosch eXchange.

I VANTAGGI DI BOSCH EXCHANGE

I vantaggi che offre la gamma Bosch eXchange sono molteplici, e si possono suddividere in:

qualità e affidabilità : i prodotti Bosch eXchange sono testati in base agli stessi standard dei ricambi originali e offrono la stessa durata e affidabilità;

: i prodotti Bosch eXchange sono testati in base agli stessi standard dei ricambi originali e offrono la stessa durata e affidabilità; convenienza : i prodotti rigenerati sono fino al 30% più economici rispetto ai prodotti nuovi, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo;

: i prodotti rigenerati sono fino al 30% più economici rispetto ai prodotti nuovi, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo; sostenibilità : la rigenerazione riduce l’impatto ambientale, limitando il consumo di materie prime e l’emissione di CO2;

: la rigenerazione riduce l’impatto ambientale, limitando il consumo di materie prime e l’emissione di CO2; ampia copertura di mercato : Bosch eXchange copre oltre il 90% dei mercati rilevanti per i componenti rigenerati, offrendo una soluzione per quasi tutti i marchi di autoveicoli;

: Bosch eXchange copre oltre il 90% dei mercati rilevanti per i componenti rigenerati, offrendo una soluzione per quasi tutti i marchi di autoveicoli; semplicità di reso: la piattaforma CoremanNet semplifica la restituzione dei componenti usati, garantendo criteri di reso certi e definiti, prelievo rapido e riacquisto immediato del valore in deposito.

LA GAMMA BOSCH EXCHANGE

La gamma dei componenti Bosch eXchange comprende motorini di avviamento e alternatori per diverse tipologie di veicoli:

automobili : la gamma offre soluzioni per la maggior parte dei modelli di autovetture, sia con tecnologia tradizionale che start/stop;

: la gamma offre soluzioni per la maggior parte dei modelli di autovetture, sia con tecnologia tradizionale che start/stop; veicoli commerciali leggeri e pesanti : Bosch eXchange fornisce componenti rigenerati anche per veicoli commerciali, garantendo affidabilità e prestazioni anche in condizioni di utilizzo gravose;

: Bosch eXchange fornisce componenti rigenerati anche per veicoli commerciali, garantendo affidabilità e prestazioni anche in condizioni di utilizzo gravose; macchine agricole e movimento terra: la gamma si estende anche a veicoli specializzati, offrendo soluzioni per un’ampia varietà di applicazioni.

In definitiva, i componenti rigenerati Bosch offrono una soluzione affidabile, conveniente e sostenibile per la riparazione e la manutenzione dei veicoli, garantendo la massima tranquillità per gli automobilisti e i professionisti del settore.