Beccari, ADIRA: lo schema SERMI è una svolta per l’Aftermarket Indipendente

Si è tenuta il 17 ottobre l’Assemblea Generale Soci ADIRA 2023 presso la sede LKQ RHIAG Group, tra i soci ADIRA (Associazione Italiana dei Distributori Indipendenti di Ricambi per Autoveicoli). Oltre trenta protagonisti dell’Aftermarket Indipendente (IAM), sia in presenza che online, hanno preso parte all’evento. Tra questi spiccano le più importanti organizzazioni della distribuzione aftermarket italiana, quali LKQ RHIAG Group, Autodis Italia, GO Automotive, Nova Group, Groupauto Italia, Assoricambi, Consorzio PDA, TELOS Group, CDR Torino, Diesel Technic, e molte altre. L’appuntamento ha permesso di fare il punto sulle attività associative e le norme che nei prossimi mesi entreranno in vigore anche in Italia, con particolare riguardo allo schema SERMI. Questi e tanti altri argomenti rilevanti per l’Independent Aftermarket e l’industria Automotive, fanno parte degli approfondimenti nel terzo report di SicurAUTO.it Auto connesse ed elettriche: le opportunità di oggi e domani, che sarà presentato in anteprima al FuturMotive dal direttore Claudio Cangialosi, presso la Sala BOLERO – Centro Affari, primo piano del BLOCCO B – alle ore 11 di giovedì 16 novembre.

BILANCIO DELL’ADIRA E PROSPETTIVE FUTURE

Durante l’assemblea ADIRA è stato fatto un bilancio sullo stato e le attività dell’associazione. “ADIRA è divenuta oggi un riferimento non solo per i propri associati, ma anche per le altre associazioni amiche della filiera aftermarket”, ha affermato il Presidente Piergiorgio Beccari, esprimendo soddisfazione per l’ampliamento della base sociale, nonostante sia ancora limitata rispetto al totale degli operatori indipendenti. Andrea Boni, responsabile comunicazione e mercato, ha sottolineato l’importanza dell’ADIRA nel panorama degli eventi di settore, sottolineando che “Oggi ADIRA si trova costantemente coinvolta in tutti i maggiori eventi di settore perché porta contenuti di interesse per tutta la filiera che danno valore all’evento stesso”.

LA COOPERAZIONE DI AFCAR ITALIA E LE TEMATICHE LEGISLATIVE CALDE

L’esperienza di cooperazione di AFCAR ITALIA, nata nel 2022 dalla collaborazione tra ADIRA, AICA (Associazione Italiana Costruttori Attrezzature) e TEKNÈ CONSULTING – ADPA (Associazione degli Editori di Dati Indipendenti), ha garantito una costante relazione con le istituzioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Uno dei temi centrali è stato l’introduzione dello schema SERMI nel mercato italiano. “Lo schema SERMI costituisce un punto di svolta per tutto l’aftermarket indipendente, rappresentando per la prima volta, l’applicazione in concreto di due principi cardine conquistati per tutti gli operatori nell’ultimo decennio: la standardizzazione delle informazioni tecniche e la possibilità di utilizzare un’unica credenziale di accesso per tutti i portali tecnici dei costruttori. Adesso, quello che dobbiamo fare, è capitalizzare al massimo questa opportunità che la UE ci ha voluto accordare”, ha commentato il Presidente Beccari.

DATA ACT AL CENTRO DEL CAMBIAMENTO NELL’AFTERMARKET INDIPENDENTE

Sul tema dell’accesso ai dati del veicolo, Alessandro Salimbeni, Senior Policy Advisor di FIGIEFA, ha illustrato le sfide attuali e la necessità di una legislazione specifica per l’autoriparazione indipendente. “Il Data Act non è sufficiente perché non offre agli operatori indipendenti le stesse possibilità che oggi hanno i costruttori nell’acquisizione e nell’utilizzo dei dati veicolo”, ha dichiarato Salimbeni.