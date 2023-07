Autoriparazione: attività stabile nel primo semestre 2023

Nel primo semestre 2023 l’attività di autoriparazione in Italia è stata caratterizzata dalla stabilità, con un buon inizio d’anno, una leggera flessione in primavera e un ritorno su livelli medio-alti in estate. Per quanto riguarda invece il solo mese di giugno 2023, il 20% degli autoriparatori ha definito ‘alto’ il livello delle attività di officina, mentre solo il 6% lo ha considerato ‘basso’. Di conseguenza, quasi tre autoriparatori su quattro, il 74%, hanno ritenuto giugno un mese improntato alla stabilità, in linea con il primo semestre. Questo è quanto ha rilevato il Barometro sul sentiment dell’assistenza auto elaborato dall’Osservatorio Autopromotec, condotto su un campione rappresentativo di officine di autoriparazione.

AUTORIPARAZIONE: A GIUGNO 2023 ATTIVITÀ IN CRESCITA PER IL 20% DEGLI AUTORIPARATORI

Il saldo tra giudizi positivi e negativi degli autoriparatori a giugno è stato quindi pari a +14, stesso valore registrato a maggio e superiore a quelli rilevati ad aprile (+3) e marzo (+5), ma sostanzialmente simile quelli rilevati a febbraio (+17) e gennaio (+14).

AUTORIPARAZIONE: PREZZI STABILI NEL PRIMO SEMESTRE 2023

Il Barometro sul sentiment dell’assistenza auto di Autopromotec ha analizzato anche il livello dei prezzi d’officina. A giugno gli operatori che l’hanno giudicato alto (il 16%) sono stati superiori a quelli che lo hanno valutato basso (il 3%), determinando un saldo positivo di +13. Anche i prezzi si sono mantenuti abbastanza stabili nel corso del primo semestre del 2023: come indicato dal grafico in alto, per i mesi precedenti la tendenza ha seguito quella dei giudizi sulle attività di officina.

AUTORIPARATORI: PREVISIONI PER L’IMMEDIATO FUTURO, L’88% CREDE IN UN’ULTERIORE STABILITÀ

Infine, il Barometro di Autopromotec si è concentrato anche sullo scenario per i prossimi 3-4 mesi, ossia tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 2023. Il 17% degli autoriparatori ritiene che a settembre le attività di officina continueranno a crescere, contro appena il 4% che prevede una diminuzione (il 79%, quindi, prevede stabilità). Per i prezzi, l’88% degli autoriparatori prevede la stabilità, il 9% un aumento e solamente il 3% un calo.