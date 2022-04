Autoriparazione ancora in calo per il 36% delle officine

Le officine guardano alle prime partenze per le gite fuoriporta: a marzo ancora in calo l’attività dichiarata dagli autoriparatori

Il settore dell’autoriparazione risulta ancora in calo, confermando l’andamento di inizio anno secondo il sondaggio dell’Osservatorio Autopromotec, la principale rassegna internazionale di attrezzature per officine e l’aftermarket. A marzo 2021 solo il 59% degli autoriparatori ha dichiarato che l’attività di officina si è mantenuta su un livello “normale” e le previsioni future guardano con ottimismo alle prime partenze per le vacanze e le gite fuoriporta.

BILANCIO ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE PEGGIORE DA APRILE 2021

L’Osservatorio Autopromotec ha nuovamente tracciato il parere degli autoriparatori sul livello dell’attività di officina. La riparazione auto è stata definita “bassa” per il 36% degli autoriparatori e solo il 5% ha giudicato “alto” il livello. Il rapporto afferma che dalla differenza tra chi ha ritenuto basso il livello di attività e chi lo ha dichiarato alto c’è un saldo di -31%. “E’ un valore in netto peggioramento rispetto a quelli registrati a febbraio (-7%), gennaio (-11%), dicembre (3%) e novembre (5%) e che rappresenta inoltre il più negativo fatto registrare da aprile 2021”. Questi dati emergono dal Barometro sul sentiment dell’assistenza auto, elaborato dall’Osservatorio Autopromotec sulla base di inchieste mensili condotte su un campione rappresentativo di officine di autoriparazione in Italia.

PREZZI DI OFFICINA NORMALI PER 8 SU 10

Dal Barometro Autopromotec sull’attività di autoriparazione in officina emerge anche la situazione dei prezzi di officina. Dalle risposte degli autoriparatori risulta che a marzo i prezzi d’officina si sono mantenuti su un livello definito “normale” dal 79% degli autoriparatori intervistati. Il 14% degli intervistati ha invece giudicato “basso” il livello dei prezzi e soltanto il 7%, al contrario, lo ha ritenuto “alto”.

ATTIVITA’ AUTORIPARAZIONE IN OFFICINA: LE PREVISIONI PER L’ESTATE 2022

Infine, l’indagine dell’Osservatorio Autopromotec ha chiesto un parere anche sulle previsioni dei prossimi tre-quattro mesi. Per i primi mesi estivi la maggioranza degli interpellati (il 73%) si aspetta che le domanda si manterrà stabile, il 19% si aspetta una diminuzione e solo l’8% intravede un aumento delle attività di officina. Per il discorso prezzi, quasi si equivalgono gli autoriparatori che si aspettano una diminuzione e quelli che attendono un aumento dei prezzi (rispettivamente il 9% e il 10%). A prevalere è soprattutto chi (l’81%) prevede che i prezzi si manterranno stabili.