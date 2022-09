Automechanika 2022: nuovi lubrificanti Petronas +38% antiusura

Le novità Petronas ad Automechanika 2022 sono all’insegna della riduzione delle emissioni e dei consumi sia alla guida sia nelle operazioni di manutenzione

Ad Automechanika Francoforte 2022, Petronas Lubricants International (PLI) presenta la gamma di lubrificanti Petronas Syntium che attinge dall’esperienza in Formula Uno del team Mercedes-AMG Petronas. L’efficienza dei consumi di carburante e la protezione antiusura del motore sono le principali qualità della nuova gamma di lubrificanti Petronas che debuttano ad Automechanika 2022 presso il Padiglione 9.1 – Stand B79 dal 13 al 17 settembre.

PETRONAS SYNTIUM AD AUTOMECHANIKA 2022

La gamma di lubrificanti Petronas Syntium è dotata della tecnologia CoolTech+ che contribuisce a ridurre le emissioni del veicolo e il consumo di carburante fino al -3%. L’azienda promette agli automobilisti di risparmiare denaro e di ridurre al minimo l’impatto ambientale alla guida. La nuova gamma non solo offre il 37,8% in più di protezione contro l’usura delle parti critiche di un motore, ma evita la formazione di depositi nelle zone più calde. “Ciò significa che il nuovo e migliorato lubrificante può prolungare la vita dei veicoli, per una maggiore soddisfazione del cliente”, afferma Petronas.

NUOVO IMBALLAGGIO PETRONAS AD AUTOMECHANIKA 2022

Ad Automachanika 2022 Petronas ripropone anche il nuovo packaging per la gamma Petronas Syntium che combina maneggevolezza in officina e una maggiore sostenibilità. Il nuovo “Bag-in-a-Box” rafforza ulteriormente l’impegno dell’azienda verso l’ambiente, utilizzando il 92% di plastica in meno rispetto alla confezione precedente. Si tratta di una forma di imballaggio economicamente vantaggiosa composta da una robusta scatola esterna in cartone riciclabile, che contiene un sacchetto di plastica interno con un rubinetto di uscita integrato. “Petronas Syntium BIB garantisce un versamento pulito, senza fuoriuscite né gocciolamenti, assicurando il massimo utilizzo del prodotto grazie al coperchio sigillabile”. La confezione di cartone è completamente certificata UN, conforme a tutte le norme di trasporto per l’imballaggio e la spedizione di merci pericolose, assicura Petronas.

LUBRIFICANTI PETRONAS PER EV AD AUTOMECHANIKA 2022

Le novità Petronas ad Automechanika 2022 non mancano anche per EV. Debutta infatti la rinnovata gamma Petronas Iona, la soluzione fluida progettata per i veicoli elettrici. Dopo aver rilanciato l’innovativo lubrificante nel novembre 2021 questa nuova generazione di lubrificanti è stata riformulata per accelerare un futuro a zero emissioni. I lubrificanti infatti saranno un game changer nell’aftermarket dei veicoli elettrici. “Petronas Iona ottimizza l’efficienza energetica, la sicurezza e le prestazioni dei veicoli elettrici che sempre più spesso entrano in officina”.