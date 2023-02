Auto usata: 1 italiano su 3 si rivolge ai concessionari per le pratiche

Il mondo dell’auto usata avrà un ruolo centrale nei prossimi anni, sospinto dall’offerta di auto nuove a prezzi sempre più alti e una disponibilità di auto a km zero pressoché inesistente o marginale. In questo stravolgimento del mercato, ci sarà sempre posto per i concessionari di auto e i rivenditori specializzati. Lo rivela il report di una nota società specializzata in indagini di mercato per il mondo automotive e la mobilità: oltre 1 italiano su 3, si rivolge ai concessionari di auto per servizi anche se non ha acquistato l’auto.

ACQUISTO AUTO USATA: OLTRE 1 SU 2 PRESSO UN CONCESSIONARIO

I concessionari auto ufficiali prima o poi dovranno scegliere se uniformarsi o meno al modello agenzia. Nel piano Stellantis questo porterà alla presenza di meno strutture ma più grandi dove il cliente troverà tutta l’offerta commerciale del gruppo. Per i concessionari o rivenditori auto comunque ci sarà sempre posto, secondo la propensione degli italiani a cercare non solo l’auto usata (da comprare o vendere) ma anche la richiesta di servizi. Il 51% degli italiani che hanno partecipato al sondaggio Ipsos per AgitaLab hanno dichiarato di voler acquistare l’auto usata presso un rivenditore. Mentre solo il 12% preferirebbe rivolgersi ai canali di compravendita di auto usate online.

COMPRAVENDITA AUTO USATA IN CONCESSIONARIA E SERVIZI DI AGENZIA RICHIESTI

Il futuro dei concessionari auto dipenderà sempre più anche dalle auto usate, la conferma è nel 54% degli italiani che, se acquistano un’auto nuova preferiscono dare in permuta l’auto usata allo stesso rivenditore. E’ pur vero che l’apertura delle concessionarie all’accettazione delle permute si è rafforzata solo negli ultimi anni, man mano che le vendite di auto nuove iniziavano a rallentare. Nel frattempo però si sono diffusi anche molti canali di compravendita di auto usate online, alcuni come Brumbrum in Italia, controllati indirettamente proprio dai Costruttori di auto. Ebbene anche in caso di acquisto di un’auto usata online, gli italiani completerebbero il processo di acquisto così:

34% si rivolgerebbe a una concessionaria per i controlli all’auto usata da comprare e altri servizi come finanziamento, assicurazione, trasporto, passaggio di proprietà, etc;

45% usufruirebbe dei servizi offerti dalla piattaforma di acquisto e poi farebbe in autonomia;

21% farebbe tutto in autonomia.

VENDITA AUTO USATA IN CONCESSIONARIA: LE PREFERENZE DEGLI ITALIANI

In caso di vendita dell’auto usata, i concessionari auto restano il punto di riferimento dei consumatori non soltanto in caso di acquisto di un’auto sostitutiva. Infatti: