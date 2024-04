Auto a noleggio: immatricolazioni solo 5% in attesa degli incentivi

Le immatricolazioni di auto a noleggio che hanno trainato il mercato auto in Italia rallentano fortemente, pur mantenendo un trend positivo ridotto però solo al +5,46% nel primo trimestre 2024, rispetto all’anno precedente. L’analisi condotta da ANIASA e Dataforce ha rilevato un rallentamento delle immatricolazioni a noleggio ma con una solida quota di mercato pari al 31%. Il noleggio a breve termine registra un boom, mentre il settore immatricola una percentuale considerevole di veicoli elettrici e plug-in, rappresentando rispettivamente il 35,2% e il 55,3%.

EFFETTO DEGLI INCENTIVI SULL’ANDAMENTO DELLE IMMATRICOLAZIONI

Il rallentamento delle immatricolazioni nel settore del noleggio veicoli nel primo trimestre è stato influenzato dall’effetto dell’annuncio degli incentivi governativi. Questo ha portato le aziende clienti a rinviare il rinnovo delle flotte in attesa dell’entrata in vigore dei nuovi incentivi, con un inevitabile effetto sulle nuove immatricolazioni di veicoli a basse e zero emissioni.

Il settore del noleggio veicoli ha tuttavia registrato una crescita complessiva del 5,46% nel primo trimestre, trainata principalmente dal recupero del noleggio a breve termine (+71,13%) e dal buon andamento noleggio a lungo termine dei veicoli commerciali (+33,83%). Tuttavia, si è osservata una contrazione nel noleggio a lungo termine delle auto, che è diminuito del 13,55%. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

QUOTA DI MERCATO E MODELLI PIÙ NOLEGGIATI

Nonostante la flessione del noleggio a lungo termine, il settore rappresenta ancora il 31% dell’intero mercato italiano. Tra i modelli più noleggiati a lungo termine si conferma la Fiat Panda, seguita da Nissan Qashqai, Volkswagen T-Roc, Toyota Yaris Cross e Kia Sportage. Nel noleggio a breve termine, spiccano la Lancia Ypsilon e la Fiat 500X. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

ANALISI PER UTILIZZATORE E ALIMENTAZIONE

Nel noleggio a lungo termine, la quota dei privati è aumentata rispetto agli anni precedenti ma rimane inferiore rispetto ai clienti business, che rappresentano oltre l’80% del settore. L’analisi per alimentazione evidenzia una predominanza della benzina, seguita dal diesel e dalle ibride. Le auto elettriche e a gas rappresentano una quota più modesta del mercato. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.