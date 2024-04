Immatricolazioni auto rallentano a marzo: -4% per l’attesa incentivi

A marzo 2024, il mercato italiano dell’auto ha totalizzato 162.083 immatricolazioni, registrando una diminuzione del 3,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando le immatricolazioni erano state 168.324 unità. E’ l’effetto dell’attesa degli incentivi auto più sostanziosi rispetto agli attuali sconti prorogati dall’anno precedente. Ecco nel dettaglio l’analisi delle vendite e i 10 modelli di auto più venduti in Italia a marzo 2024.

VENDITE AUTO IN CALO A MARZO MA PRIMO TRIMESTRE POSITIVO

Nel primo trimestre del 2024, i volumi complessivi si sono attestati a 451.261 unità, mostrando una crescita del 5,7% rispetto al periodo gennaio-marzo 2023. Ma non basta, secondo Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), che commenta: “A marzo 2024, con due giorni lavorativi in meno rispetto a marzo 2023, il mercato auto italiano registra il primo segno negativo (-3,7%) da luglio 2022“. Vavassori sottolinea l’importanza degli incentivi all’acquisto di vetture a bassissime o zero emissioni nel contesto delle politiche europee di decarbonizzazione della mobilità. Tuttavia, il rallentamento delle immatricolazioni di auto elettriche evidenzia la necessità di una rapida applicazione del nuovo schema di incentivazione.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE PER ALIMENTAZIONE A MARZO

Le autovetture a benzina vedono un aumento del mercato del 5,7% a marzo, mentre le diesel registrano una diminuzione del 27,6%. Nel cumulato dei tre mesi del 2024, le immatricolazioni di auto a benzina aumentano del 20%, mentre quelle diesel calano del 17,4%. Le auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 53,6% delle immatricolazioni a marzo e il 53,9% nel cumulato. Le autovetture elettrificate (EV+HEV) costituiscono il 45,6% del mercato di marzo e il 44,3% del cumulato. Ecco nel dettaglio le vendite di auto nuove a marzo per alimentazione in quota:

ibrido elettrico non ricaricabile 38,3%

benzina 31,3%

diesel 15,1%

Gpl 9,4%

elettrico 3,3%

ibrido plug-in 3,5%

metano 0,2%.

Secondo le rilevazioni di DataForce, il 56% delle auto nuove è stato acquistato da privati.

AUTO PIÙ VENDUTE E SEGMENTI DI MERCATO A MARZO 2024

Nel cumulato dei tre mesi, Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibride sono tra i modelli più venduti tra le autovetture mild/full hybrid, mentre Jeep Avenger risulta al terzo posto tra le auto elettriche.

Nel mercato per segmenti, le autovetture utilitarie e superutilitarie rappresentano il 33% del mercato a marzo 2024, mentre i SUV hanno una quota del 52,3%, mostrando una diminuzione del 9,5% rispetto all’anno precedente.

I SUV piccoli, compatti e medi mostrano variazioni di mercato rispettivamente del +10,4%, -10,5% e -23,8% a marzo 2024. Il 24,7% dei SUV venduti nel mese è di un brand del Gruppo Stellantis. Ecco di seguito le 10 auto nuove più vendute a marzo 2024. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.