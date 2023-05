Auto a noleggio: +56% il fatturato 2022 grazie anche ai privati

Il noleggio auto in Italia continua la sua ripresa a un ritmo veloce, compensando buona parte del calo delle vendite ai privati. Nel 2022 oltre il 30% delle immatricolazioni auto in Italia è attribuito a società di noleggio. Cresce il mercato e cambiano anche le esigenze dei privati sempre più orientati al noleggio a lungo termine come alternativa all’acquisto. Ecco i dettagli del rapporto 2022 di ANIASA, l’Associazione Nazionale Industria Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital.

IL NOLEGGIO AUTO HA IMMATRICOLATO 1 AUTO NUOVA SU 3 NEL 2022

Il mercato delle auto nuove in Italia nel 2022 ha registrato un saldo del -9,5% rispetto all’anno precedente, compensato dall’aumento delle immatricolazioni di auto a noleggio. Il bilancio 2022 pubblicato dall’associazione della categoria, riporta un trend in crescita del noleggio a breve termine per fatturato (+59% rispetto al 2021), numero di noleggi (+41%) e giorni di noleggio (+28%). La performance positiva è dovuta anche all’effetto trainante del noleggio a lungo termine:

415.000 veicoli immatricolati per un valore di 10,5 miliardi di euro;

250.000 clienti tra aziende e soggetti privati;

oltre 31 milioni di giorni di noleggio;

oltre 5,6 milioni di contratti di car sharing nelle città metropolitane.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE TRA PRIVATI CON E SENZA P.IVA

Il noleggio a lungo termine di veicoli è aumentato del +7% in fatturato nel 2022 rispetto all’anno precedente. ANIASA afferma che all’aumento del 17% degli acquisti è corrisposta una diminuzione del 18% delle vendite di veicoli usati. Questo ha portato ad un forte aumento della flotta (+9%), che ora supera 1 milione e 100 mila veicoli. Il business continua a guadagnare quote di mercato grazie a due fattori principali:

la ripresa graduale delle consegne di auto nuove che ha permesso di soddisfare le richieste di rinnovo delle flotte da parte di fleet e mobility manager;

che ha permesso di soddisfare le richieste di rinnovo delle flotte da parte di fleet e mobility manager; l’aumento significativo delle richieste da parte dei privati, sia con che senza partita IVA, che vedono nel noleggio a lungo termine una soluzione vantaggiosa in questa fase di transizione verso l’elettrico. Nel 2022, il segmento dei privati ha raggiunto una quota di 160.000 veicoli.

ANIASA, SERVE LEVA FISCALE SUL NOLEGGIO

Dopo un periodo di crisi legato alla pandemia, la ripresa inizia a consolidarsi anche per il car sharing ma con un numero di noleggi ben al di sotto dei livelli del 2019 (5 milioni e 600 mila). Il settore conta:

circa 2 milioni e 500 mila iscritti alle piattaforme di car sharing;

alle piattaforme di car sharing; 650 auto compongono la flotta condivisa.

“L’accelerazione del ricambio del nostro parco circolante non può che passare da una maggiore diffusione delle forme di mobilità pay-per-use nel nostro Paese”, ha affermato Alberto Viano, Presidente ANIASA. “Per favorire il passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli, con conseguenti benefici ambientali ed economici, è oggi indispensabile un adeguato utilizzo della leva fiscale per alleggerirne la pressione sulla mobilità urbana, turistica e aziendale”.