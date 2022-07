Asta auto online: quando stipulare una polizza assicurativa

Per tutelarsi da eventuali imprevisti, può essere utile sottoscrivere una polizza assicurativa nell’ambito di un’asta auto online. Ma cosa dovrebbe coprire?

La partecipazione a una asta auto online è una pratica sempre più diffusa in Italia. Per gli aspiranti aggiudicatari si tratta di un’occasione per cercare di risparmiare sul costo d’acquisto. Ma anche semplicemente di andare alla ricerca di un buon affare, soprattutto se di mezzo c’è l’arricchimento di una flotta aziendale in ambito B2B. Va da sé che comprare un’auto nell’ambito di un’asta giudiziaria presenta una serie di particolarità che la differenzia dall’acquisto di uno o più veicoli direttamente dal concessionario. Non ci riferiamo solo alle condizioni della vettura e alla sua provenienza. Ma anche all’iter procedurale che non consente di effettuare controlli approfonditi o di avere una garanzia sull’auto da comprare all’asta. Di conseguenza e nonostante la pagina del Ministero della Giustizia contenente l’elenco dei siti web ufficialmente riconosciuti per le aste online, può entrare in gioco l’ipotesi di sottoscrivere una polizza assicurativa. Cerchiamo di saperne di più.

QUALI TIPOLOGIE DI ASTA AUTO ONLINE

Passaggio preliminare prima di lanciarsi nella partecipazione a una asta auto online è la conoscenza delle “regole del gioco”. Proprio così perché la possibilità è duplice ovvero sono due le tipologie riconosciute. La prima è l’asta senza incanto in cui il partecipante alla gara deve:

– decidere quanto offrire;

– depositare l’offerta in busta chiusa in cancelleria;

– indicare anche modalità di pagamento.

L’asta all’incanto consiste invece in una vera e propria gara al rialzo. In questo caso, l’auto viene aggiudicata al miglior offerente ovvero a chi presenta la proposta economica più vantaggiosa che coincide evidentemente con l’ultimo rilancio. Con una particolarità da segnalare. Nella maggior parte dei casi, la gara prevede una basta d’asta ovvero un prezzo minimo da raggiungere per l’aggiudicazione. In caso contrario l’auto non viene venduta. Tenendo allora ben presente questa distinzione, possiamo fare un passo in più e capire quando stipulare una polizza assicurativa.

POLIZZA ASSICURATIVA: QUANDO E PERCHÉ STIPULARLA IN UNA ASTA AUTO ONLINE

Proprio la mancanza della garanzia e l’impossibilità di effettuare controlli approfonditi sul veicolo è il limite di una asta auto online. Tradotto in termini pratici significa che bisogna mettere in conto imprevisti successivi all’acquisto. La formula utilizzata è la “vista e piaciuta”. In pratica il partecipante all’asta giudiziaria formula l’offerta che ritiene adeguata rispetto alle condizioni dell’auto, accettandola così com’è. Eventuali costi di riparazione per guasti o malfunzionamenti sono a carico dell’aggiudicatario. Ecco quindi che quest’ultimo può stipulare una polizza assicurativa sui guasti meccanici. Il contratto copre la vettura con una garanzia e interviene per risolvere i problemi tecnici. Di conseguenza, l’acquisto di una asta auto online con l’obiettivo di risparmiare e fare un buon affare è un’operazione per cui occorre la necessaria cautela. Ma la possibilità di tutelarsi da eventuali guasti con la sottoscrizione di un’assicurazione mette al riparo l’acquirente da sorprese indesiderate.

ASTA AUTO ONLINE: QUALI SONO I RISCHI

Sono proprio i rischi che si corrono a suggerire attenzione nella partecipazione a una asta auto online. Garanzia e utilità di sottoscrivere un’assicurazione a parte, sono potenzialmente numerose le incertezze che possono emergere. Pensiamo ad esempio alla mancanza dei documenti dell’auto, come il libretto di circolazione o il certificato di proprietà. Tuttavia, nel caso di mancata disponibilità, c’è la possibilità di chiedere un duplicato al Pra. Attenzione quindi alla disponibilità delle chiavi e dei codici per richiederne il duplicato. Il focus è anche sui numeri del telaio, affinché siano leggibili, e sulla storia della vettura. Proviene da un sequestro? È stata sottoposta a una procedura di pignoramento? Sull’auto grava il provvedimento di fermo amministrativo? In questo caso, per fare un esempio, per la cancellazione dell’imposizione è indispensabile che sul verbale sia indicata l’ordinanza di purgazione del giudice.

ASTA AUTO: ONLINE E NON SOLO

In ogni caso, l’asta auto online è solo uno dei modi per aggiudicarsi un veicolo. L’alternativa sono le aste in presenza. Nella maggior parte dei casi si svolgono nei tribunali o negli studi privati di avvocati, commercialisti o notai. Tuttavia, affinché siano legali è richiesta l’autorizzazione di un giudice.