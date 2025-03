AssoRicambi: la Communitas al centro dell’Assemblea Associati ’25

Il consorzio AssoRicambi ospiterà l’Assemblea degli Associati a Roma dal 3 al 5 marzo 2025, l’evento annuale che riunisce le aziende consorziate, i produttori e i distributori partner per una tre giorni di confronto, strategia e visione futura. Questa edizione dal tema centrale “il Consorzio come Communitas” è una tappa importante per consolidare il ruolo di AssoRicambi nel settore Aftermarket e per delineare le nuove strategia di gruppo.

GLI INTERVENTI DEGLI ESPERTI ALL’ASSEMBLEA ASSORICAMBI 2025

L‘Assemblea degli Associati AssoRicambi 2025 prende il via con la riunione plenaria del 3 marzo, un momento chiave per la riflessione e la pianificazione strategica. Durante l’incontro, i membri del Consorzio sono chiamati ad analizzare i risultati raggiunti e a discutere le sfide future, con l’obiettivo di rafforzare la competitività e il valore del network AssoRicambi. La plenaria sarà arricchita dalla partecipazione di relatori di alto profilo, pronti a condividere insight e best practice di livello internazionale.

Sebastiano Zanolli, esperto di gestione del cambiamento e collaborazione, aprirà il ciclo di interventi con il talk “Lavorare è collaborare”, un approfondimento sul valore della sinergia all’interno dei gruppi aziendali. Zanolli illustrerà come la cooperazione possa amplificare le capacità dei singoli, creando un vantaggio competitivo tangibile.

Seguirà Luigi Mazzola, ex ingegnere della Scuderia Ferrari F1 e performance coach, con l’intervento “Dalla collaborazione alla performance: costruire squadre vincenti”. Attraverso la sua esperienza nel mondo dell’automobilismo, Mazzola offrirà spunti pratici su come trasformare la collaborazione in performance d’eccellenza, attingendo a metodologie consolidate in uno degli ambienti più competitivi al mondo.

DIALOGO E BUSINESS NETWORKING: GLI INCONTRI ONE-TO-ONE

La seconda giornata dell’Assemblea AssoRicambi, il 4 marzo 2025, sarà interamente dedicata agli incontri individuali tra Associati e fornitori. Questi momenti di confronto diretto rappresentano un pilastro fondamentale per la crescita del Consorzio, poiché offrono ai partecipanti l’opportunità di sviluppare collaborazioni strategiche, rafforzare i legami commerciali e individuare nuove soluzioni per affrontare le sfide dell’industria.

Andrea Camurati, Presidente di AssoRicambi, sottolinea l’importanza di questa giornata: “Gli incontri one-to-one sono essenziali per il consolidamento delle relazioni tra i soci e i fornitori. Questo approccio ci consente di rispondere meglio alle esigenze del mercato e di costruire una rete ancora più solida e competitiva”.

Giampiero Pizza, Direttore Generale di AssoRicambi, evidenzia il valore di questa componente: “Crediamo fortemente nello spirito di comunità e nella condivisione come strumenti per accrescere la competitività del Consorzio. L’Assemblea è un’occasione unica per confrontarci, apprendere e rafforzare la nostra identità”.

ELEZIONE NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASSORICAMBI

L’Assemblea degli Associati 2025 si concluderà con un momento istituzionale di primaria importanza: l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione AssoRicambi. Questa fase segnerà un punto di svolta per il Consorzio, determinando la leadership che guiderà AssoRicambi nel prossimo triennio.