Assicurazioni: nuovi aumenti in Germania “per i prezzi dei ricambi”

Gli automobilisti tedeschi stanno per scoprire gli effetti di un nuovo pesante rincaro dei costi di assicurazione. Se tradizionalmente in Italia questa dinamica è legata per lo più all’inflazione e a fenomeni di squilibrio (vedasi le truffe assicurative), in Germania invece HUK-Coburg la principale Assicurazione, ha additato principalmente l’aumento dei costi di riparazione, come in Italia e la maggiore frequenza delle precipitazioni meteo che causano danni alle auto. Esattamente quanto accaduto anche in Italia la scorsa estate, con le carrozzerie in tilt per la mole di lavoro ulteriore e l’assenza di ricambi scaturita da una domanda anomala di vetri auto.

NUOVO AUMENTO DELL’ASSICURAZIONE AUTO IN GERMANIA

Secondo le informazioni riportate dal magazine AutoHaus, HUK-Coburg ha annunciato l’intenzione di aumentare ulteriormente i prezzi delle polizze di assicurazione auto. La notizia ha destato scalpore, considerando i risultati finanziari della società nel 2023, con un utile netto quasi raddoppiato a 298 milioni di euro. Tuttavia la divisione automobilistica ha registrato perdite per circa 547 milioni di euro. Questo deficit è stato attribuito principalmente a:

aumento dei prezzi dei pezzi di ricambio ;

; danni causati dai temporali ;

; un numero inaspettatamente elevato di incidenti e segnalazioni di danni da parte dei clienti.

HUK-COBURG ASSICURA 1 VEICOLO SU 3 IN GERMANIA

In Germania HUK-Coburg assicura circa un terzo del parco circolante (circa 13,9 milioni di veicoli) ed è la principale compagnia sul mercato delle assicurazioni auto. Il numero di clienti nel ramo auto è però già stato sfalciato dai recenti aumenti di prezzo che hanno riguardato mediamente anche altre compagnie.

L’Associazione generale dell’industria assicurativa tedesca (GDV) aveva infatti previsto un peggioramento complessivo nel settore assicurativo auto – spiega il magazine – confermando le difficoltà incontrate dalle compagnie assicurative nel gestire i sinistri e gli altri costi operativi. Il consiglio di amministrazione della HUK-Coburg ha messo in conto che l’aumento dei prezzi dei premi assicurativi potrebbe essere una tendenza crescente nei prossimi anni.

CAMBIARE ASSICURAZIONE AUTO È UN’ABITUDINE IN GERMANIA

Autohaus sottolinea che quello in arrivo sarebbe solo l’ultimo di una serie di rincari assicurativi per HUK-Coburg. La società ha già aumentato i prezzi dei contratti in corso del 15% tra il 2022 e il 2023. La conseguenza prevedibile è che HUK-Coburg ha perso oltre 1,2 milioni di contratti nel 2023, a fronte di 1,4 milioni di nuove polizze con 183 mila nuovi veicoli “entranti”.

Questo fenomeno è considerato fisiologico in Germania dove molti proprietari di automobili cercano polizze più economiche ogni anno e sono disposti a cambiare compagnia più spesso. Il valzer delle compagnie in Italia è stato spinto dalle assicurazioni online ma a quanto pare sempre più automobilisti dovranno abituarsi “a ballare”.