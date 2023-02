Arval: +8% di auto a noleggio, ibride ed elettriche +38% nel 2022

L’effetto traino delle flotte di auto a noleggio è stato fondamentale per le immatricolazioni di auto nuove. Il bilancio 2022 di Arval, leader nel settore del noleggio a lungo termine e nei servizi di mobilità, riporta 1.592.024 veicoli noleggiati e +8,3% di crescita della flotta noleggiata anche grazie alle acquisizioni, tra cui Terberg Business Lease Group a novembre 2022.

FLOTTA NOLEGGIO ARVAL CRESCIUTA DEL +8% NEL 2022

Rispetto al 2021, Arval ha aumentato la flotta noleggiata del +8,3% raggiungendo un totale di 1.592.024 veicoli. Continua in particolare la crescita della flotta elettrificata e connessa Arval: alla fine del 2022 sono circa 300.000 i veicoli elettrificati, 4 volte la quota del 2019. “Nonostante un contesto complesso, nel 2022 Arval ha continuato a supportare i propri clienti grazie a un business model resiliente e alla sua capacità di offrire soluzioni innovative”, ha dichiarato Alain Van Groenendael, Presidente e CEO di Arval. “Arval proseguirà il suo percorso di sviluppo anche nel 2023, portando avanti ulteriormente la sua strategia Arval Beyond. Continueremo a rafforzare la nostra crescita grazie all’innovazione, supportando i nostri clienti nei loro piani di transizione energetica e fornendo loro offerte di mobilità sostenibile in tutti i nostri Paesi”.

BILANCIO ARVAL ITALIA 2022

I numeri di Arval contano per il segmento Retail 454.062 veicoli nel 2022 (437.445 escludendo le acquisizioni), cioè una crescita del +13% rispetto al 2021 e 9,7% al netto delle acquisizioni. La flotta Arval Mid Term invece segna un incremento del +48%. Anche il bilancio relativo ad Arval Italia nel 2022 si è chiuso con una crescita della flotta noleggiata:

658 veicoli , + 1,8% rispetto al 2021

, + rispetto al 2021 noleggio Retail , + 10% , di cui privati +20% rispetto al 2021

, , di cui +20% rispetto al 2021 flotta Arval Mid Term +45% sul 2021.

sul 2021. flotta veicoli elettrici e ibridi, +38% a fine 2022, a oltre 000 unità, rispetto alla flotta 2021.

SFIDE E OBIETTIVI ARVAL PER IL 2023

Gli obiettivi annunciati da Arval per il 2023 comprendono un rafforzamento del supporto ai clienti attraverso diverse strategie: