ADIRA: l’avv. Piergiorgio Beccari confermato Presidente

ADIRA annuncia le nuove cariche del CdA: l’avvocato Piergiorgio Beccari confermato Presidente dell’associazione dei Distributori Indipendenti Aftermarket

L’Associazione Italiana dei Distributori Indipendenti di Ricambi Aftermarket (ADIRA) ha confermato con l’assemblea del 30 giugno 2022 le cariche dei soci. Alcune nuove entrate nel board hanno preso il posto dei rappresentanti uscenti. Inoltre altre due nuove aziende si sono unite al gruppo di operatori del settore Aftermarket rappresentati da ADIRA. L’avvocato Piergiorgio Beccari che contribuito con un’intervista di SicurAUTO.it al Report Auto Elettriche e Connesse: impatto su Aftermarket e consumatori, è stato confermato Presidente di ADIRA. Ecco tutte le novità.

CHI E’ ADIRA E COSA FA

Prima di parlarvi dei nuovi incaricati e dei soci confermati a rappresentare in ADIRA le aziende che operano nell’Independent Aftermarket, ricordiamo a chi non conosce l’associazione, chi è ADIRA e qual è il suo ruolo. ADIRA è l’Associazione Italiana dei Distributori Indipendenti di Ricambi Aftermarket, senza fini di lucro, che dal 2004 rappresenta i Distributori Indipendenti presso le Istituzioni Italiane ed Europee. Oltre a curarne gli interessi presso ai tavoli tecnici dei legislatori, ADIRA unisce distributori indipendenti anche in realtà che vanno oltre i confini nazionali. L’associazione è infatti membro di FIGIEFA (Federazione Internazionale dei distributori dell’aftermarket indipendente) e di AFCAR ITALIA, l’alleanza presentata in occasione di Autopromotec 2022, insieme ad AICA e TEKNÈ CONSULTING.

PartsWeb

SOCI DEL BOARD DI ADIRA 2022

L’assemblea dei soci ADIRA 2022 è stata l’occasione per rinnovare le cariche sociali e annunciare nuove entrate e uscite dal CdA ADIRA. Eleonora Simeone (Autodis Italia) esce dal CdA ed entrano Sergio Monzeglio e Gianluca Canonico. Le altre cariche sociali confermate sono:

– Presidente, Avv. Piergiorgio Beccari (foto sopra) che SicurAUTO.it ha intervistato riguardo alla proroga BER;

– Adele De Paulis (Consorzio Assoricambi), consigliere;

– Federica Bertoldi (Rhiag Group)nella foto sotto, consigliere;

– Sergio Monzeglio (Idir Spa e NSD), consigliere;

– Ugo Carini, (Autodis Italia), consigliere;

– Massimiliano Carnevale, (Consorzio PDA), consigliere;

– Gianluca Canonico, (GO Automotive), consigliere;

– Vittorio Amura, (Nova Group), consigliere;

– Enrico Succo, (Groupauto Italia), consigliere;

DUE NUOVE AZIENDE ENTRANO IN ADIRA

“E’ con grande piacere che ADIRA accoglie due nuovi soci tra le sue fila. Si tratta di NEW PARTS Srl di San Benedetto del Tronto (AP) e R.E.P.A. Srl di Cernusco sul Naviglio (MI)” scrive il comunicato ufficiale dell’associazione. Le due aziende si occupano in particolare di:

– NEW PARTS Srl opera dal 2015 ed è attualmente distributore OSRAM, Bosch, Pioneer, Johnson Controls, tra gli altri produttori di ricambi e componentistica aftermarket;

– R.E.P.A. Srl opera da più di 40 anni nel settore dei ricambi per auto, autocarri, bus, macchine per movimento terra e carrelli elevatori.