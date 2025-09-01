ACEA: “auto Plug-in strategiche per la transizione elettrica nell’UE”

L’Unione Europea ha fissato obiettivi ambiziosi: neutralità climatica al 2050 e stop ai motori termici entro il 2035. Ma secondo l’ACEA (Associazione dei costruttori europei di automobili), il percorso non è all’altezza delle sfide. Senza una strategia più realistica e coordinata, l’Europa rischia di perdere la corsa alla mobilità del futuro. L’Associazione lo ha messo nero su bianco in una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen auspicando un’apertura per i prossimi dialoghi del 12 settembre.

INVESTIMENTI RECORD, MA CONDIZIONI SFAVOREVOLI IN EUROPA

Le case automobilistiche hanno messo sul piatto investimenti di oltre 250 miliardi di euro entro il 2030 e già lanciato centinaia di modelli elettrici. Tuttavia, la transizione resta frenata da ostacoli concreti: costi energetici più alti rispetto ai competitor, scarsa disponibilità di infrastrutture di ricarica, dipendenza quasi totale dall’Asia per le batterie e barriere commerciali penalizzanti, come il 15% di dazi sulle esportazioni verso gli USA.

Nonostante i progressi in alcuni Paesi, la quota di mercato dei veicoli elettrici è ancora troppo bassa:

15% per le auto ;

per le ; 9% per i furgoni ;

per i ; 3,5% per i camion;

Per spingere davvero i consumatori, secondo la missiva dell’ACEA, servono incentivi più consistenti e di lungo periodo: tariffe energetiche ridotte, sussidi all’acquisto, agevolazioni fiscali e accesso preferenziale alle aree urbane.

LA NEUTRALITÀ TECNOLOGICA COME CHIAVE DI SUCCESSO

Per l’ACEA, la decarbonizzazione non deve significare un unico modello elettrico a batteria. Al contrario, la transizione dovrebbe includere anche ibridi plug-in, motori termici di nuova generazione, idrogeno e carburanti alternativi. Una strategia più flessibile permetterebbe all’Europa di restare competitiva, mantenere posti di lavoro più qualificati e garantire un ruolo centrale nelle catene globali del valore.

Ma guardare solo ai nuovi veicoli non basta: occorre intervenire sul parco auto esistente sempre più vecchio, accelerando il ricambio e incentivando la rottamazione. Lo stesso vale per furgoni, camion e autobus, che necessitano di misure dedicate e modelli di business sostenibili già prima del 2027.

L’APPELLO ALLA COMMISSIONE EUROPEA

Il prossimo Dialogo Strategico di settembre sarà l’occasione cruciale per correggere la rotta, secondo le intenzioni dell’Associazione. Per i costruttori, la transizione verde deve basarsi su pragmatismo, incentivi e competitività industriale. Altrimenti, l’Europa rischia di trasformare un settore chiave in un tallone d’Achille economico e occupazionale.