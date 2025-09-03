ACEA: allarme per i requisiti UE nella produzione di batterie

L’Associazione europea dei costruttori di automobili – ACEA ha sollevato un allarme riguardo alle nuove proposte della Commissione UE per introdurre requisiti minimi di contenuto europeo per celle e componenti delle batterie dei veicoli elettrici. Queste misure, parte di un piano per rafforzare l’industria automobilistica europea e promuovere la decarbonizzazione, potrebbero avere conseguenze significative sulla competitività del settore. Secondo l’ACEA, l’imposizione di contenuti minimi europei per le batterie prodotte nell’Unione rischia di complicare le catene di approvvigionamento e aumentare i costi, senza garantire i benefici sperati.

L’IMPATTO SULLA COMPETITIVITÀ DELL’INDUSTRIA EUROPEA

Le nuove regole annunciate da Bruxelles mirano a rafforzare le capacità industriali dei Paesi membri incentivando l’uso di componenti realizzati localmente, come quelli delle batterie e non solo. L’obiettivo è anche lodevole: creare una filiera produttiva europea per sganciarsi dallo strapotere cinese e contrastare efficacemente i dazi USA. Tuttavia per l’ACEA, che ha affidato la sua risposta a un ‘position paper’ scaricabile qui, introdurre Local Content Requirements (LCRs) senza una chiara definizione di termini, tempistiche e ambiti potrebbe generare ulteriori incertezze, rendendo difficile per i costruttori pianificare investimenti a lungo termine, con il rischio di penalizzare l’industria automobilistica del continente (come se non lo fosse già abbastanza) rispetto alla concorrenza asiatica e nordamericana che si muove con molti meno vincoli. L’associazione delle case auto europee ha ricordato che un’industria competitiva si fonda non solo sulle regole ma anche sulla creazione di condizioni favorevoli come energia a prezzi accessibili, snellimento burocratico, incentivi mirati e forza lavoro qualificata.

CONTENUTI EUROPEI PER LA PRODUZIONE DI BATTERIE: L’INDUSTRIA NON È PRONTA

Un altro punto critico evidenziato dall’ACEA riguarda l’impatto di questi requisiti sulla gestione delle supply chain. L’industria automobilistica europea dipende fortemente da fornitori globali per componenti chiave, come le batterie, spesso prodotte in Cina. Imporre soglie minime di contenuto europeo potrebbe comportare una riduzione dell’efficienza e un aumento dei costi di produzione, senza che l’Europa disponga ancora di una capacità produttiva locale sufficiente per soddisfare la domanda. L’associazione ha chiesto pertanto all’UE di procedere soltanto dopo aver effettuato valutazioni d’impatto complete e aver coinvolto il settore, evitando un’applicazione normativa affrettata o priva di fondamento su basi reali.

SOLUZIONI PROPOSTE DALL’ACEA

Più concretamente, l’ACEA ha avanzato una serie di raccomandazioni alla Commissione europea tra cui spicca la richiesta di minimizzare gli obblighi di rendicontazione aggiuntivi, già gravosi per un settore altamente regolamentato. L’associazione propone inoltre un approccio graduale all’implementazione dei requisiti minimi, con tempistiche chiare e flessibili, per consentire ai costruttori di adattarsi senza compromettere la loro capacità di competere. Inoltre, l’ACEA chiede di introdurre incentivi che favoriscano l’adozione di veicoli elettrici, come sgravi fiscali e infrastrutture di ricarica più capillari. Solo attraverso un approccio equilibrato, che combini ambizioni ambientali con il sostegno all’industria, si potrà garantire una transizione sostenibile senza penalizzare l’economia continentale.