Batterie Auto Elettriche: chi sono i maggiori produttori? La Top 10

L’industria automobilistica europea continua a dipendere in modo significativo dai produttori asiatici di batterie, nonostante gli sforzi per sviluppare una filiera indipendente. La classifica dei maggiori produttori di batterie al mondo continua ad avere una sua rilevanza, anche perché in alcuni casi le aziende che producono batterie agli ioni di litio, sono anche costruttori di auto e controllano la catena di valore delle tecnologie che ruotano attorno ai NEV (New Energy Vehicle). Parlare di alcune società tecnologiche guardando solo a quante batterie per auto elettriche producono ogni anno, potrebbe essere alquanto riduttivo, ma è un indice delle quote di mercato dei più grandi colossi mondiali. Ecco nei prossimi paragrafi la Top 10 delle dei maggiori produttori di batterie per auto elettriche.

L’INDIPENDENZA DAI PRODUTTORI ASIATICI DI BATTERIE DEVE ATTENDERE

Le ambiziose strategie per costruire gigafactory in Europa, promosse da governi e aziende, hanno incontrato diversi ostacoli, tra difficoltà burocratiche, costi elevati e ritardi negli investimenti. Anche in Italia, i piani per stabilire impianti di produzione batterie di Stellantis hanno subito forti rallentamenti e si è preferito destinare a Torino il Battery Technology Center e uno stabilimento che aprirà con CATL in Spagna. La missione di diventare più indipendenti dalle materie prime e dalla produzione asiatica, deve attendere, anche se questo scenario mette a rischio la competitività dell’industria automobilistica europea. Per cui l’UE ha alzato le barriere, cercando di arginare il vantaggio della Cina sui costi di produzione, con i dazi sulle auto elettriche importate in Europa. La verità poi è che i grandi numeri derivano dalle vendite 2024 di auto con motori Mild Hybrid e Bifuel GPL, ma questo è un argomento che affronteremo in un altro articolo.

TOP 10 MAGGIORI PRODUTTORI DI BATTERIE PER AUTO ELETTRICHE NEL MONDO

Nel panorama globale dell’industria delle batterie per veicoli elettrici (EV), alcune aziende si distinguono per capacità produttiva e influenza del mercato più di altre, ad esempio BYD che ha scalato la classifica riducendo il vantaggio di CATL. Secondo i dati più recenti del rapporto SNE Research riportati da CNEvPost, la classifica dei primi dieci produttori mondiali di batterie per auto elettriche nel 2024 per market share è la seguente:

CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited): con una quota di mercato del 31,6%, l’azienda cinese mantiene la leadership nel settore essendo anche fornitore di diverse case auto come Tesla, BMW, Mercedes, Volkswagen e Hyundai Motor Group. BYD: detiene il 17,2% del mercato, salendo al secondo posto. LG Energy Solution: la società sudcoreana si posiziona al terzo posto con una quota di mercato del 10,8%. CALB (China Aviation Lithium Battery): con una quota di mercato del 4,4%, si posiziona al quarto posto. SK On: altra società sudcoreana, ha una quota di mercato del 4,4%. Panasonic: l’azienda giapponese detiene una quota di mercato importante, collaborando strettamente con Tesla, ma si ferma al 3,9%. Samsung SDI: con una quota di mercato del 3,3%, l’azienda sudcoreana occupa la settima posizione, in contrazione rispetto al passato. Gotion High Tech: 3,2%; Eve Energy: 2,3%; Sunwoda: 2,1%;

LA TOP 10 DEI PRODUTTORI DI BATTERIE FUORI DALLA CINA

È interessante notare che alcuni di questi produttori di batterie sono anche costruttori di veicoli elettrici e ibridi, pertanto le quote di mercato variano sensibilmente anche in ragione degli investimenti nelle diverse regioni mondiali. RSN ad esempio scrive nel rapporto sulle quote di mercato di batterie al di fuori della Cina che “CATL ha rivolto lo sguardo ai mercati esteri come Brasile, Thailandia, Israele e Australia, portando all’aspettativa che avrebbe rapidamente ampliato la sua quota di mercato in tutto il mondo. BYD ha fatto aggressivamente breccia in Corea, Giappone, Asia sud-orientale e in Europa, aumentando la sua quota di mercato.”

Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica dei maggiori produttori di batterie per auto elettrificate nel mondo, esclusa la Cina.