2° Autopromotec Talks: IA e l’impatto sull’Independent Aftermarket

Il secondo appuntamento degli Autopromotec Talks che si è tenuto al Volvo Studio di Milano, ha ospitato un evento di grande interesse per il mondo dell’automotive e dell’aftermarket con un focus sull’Intelligenza Artificiale. La seconda tappa del percorso che ci accompagnerà fino all’Autopromotec 2025 ha il titolo “IA on the Road: Come l’Intelligenza Artificiale sta trasformando il mondo automotive e l’aftermarket“. L’evento ha evidenziato come l’intelligenza artificiale (IA) stia rivoluzionando il settore Independent Aftermarket (IAM), rendendolo più efficiente, personalizzato e in grado di anticipare le esigenze dei clienti. Ecco una sintesi dei relatori che sono intervenuti.

L’IA NELL’AFTERMARKET: DIAGNOSI AVANZATA E MANUTENZIONE PREDITTIVA

Uno dei temi centrali del dibattito è stato il ruolo dell’IA nella diagnosi avanzata e nella manutenzione predittiva. Come sottolineato da Alessio Jacona, curatore dell’Osservatorio Intelligenza Artificiale per ANSA.it, i sensori integrati nei veicoli consentono all’IA di analizzare dati in tempo reale, prevedere guasti e suggerire interventi preventivi. Questo approccio riduce i costi di manutenzione, aumenta l’affidabilità dei mezzi e migliora la soddisfazione dei clienti.

Marco Bettin, Direttore Commerciale di Launch Italy, ha illustrato il contributo degli algoritmi di machine learning nella diagnostica. “Grazie ai big data, oggi è possibile anticipare i malfunzionamenti analizzando non solo i codici di errore, ma anche i dati raccolti dai sensori. Questo permette di ridurre i costi e migliorare l’affidabilità a lungo termine”. In questo approfondimento abbiamo parlato in modo dettagliato degli strumenti diagnostici Launch.

UN NUOVO RUOLO PER L’UOMO: INTERPRETI E PROGRAMMATORI DI DATI

Nonostante i progressi tecnologici, il fattore umano rimane centrale. Franco Benati di Sipav ha descritto l’officina del futuro come un luogo in cui l’interazione tra robot e operatori umani ridefinirà i ruoli. “L’accettatore diventerà un esperto di dati, capace di interpretare risultati complessi e comunicare con i clienti in modo chiaro e trasparente”.

Questa visione è condivisa anche da Francesco Ricciardi di ANFIA, che ha messo in guardia dai limiti dell’IA generativa, sottolineando come il contesto umano sia cruciale per evitare errori di interpretazione. “Serve una supervisione attenta per garantire che l’IA produca risultati utili e affidabili. È necessario formare figure professionali specializzate per gestire queste tecnologie”.

IA E PERSONALIZZAZIONE: VERSO UN’ESPERIENZA CLIENTE SU MISURA

Cinzia Carbone di Solera ha messo in luce le diverse applicazioni dell’IA nel settore IAM, come la gestione automatizzata delle pratiche assicurative o la stima dei danni in caso di incidente. “Un’app IA può valutare un danno e suggerire soluzioni in pochi secondi, migliorando l’efficienza e riducendo i tempi. Tuttavia, l’adozione rimane frenata dai costi e dalla reticenza del settore a innovare”.

Anche Riccardo Sesini di Bosch ha evidenziato i benefici degli assistenti IA nella manutenzione industriale: “Questi strumenti avanzati, in grado di apprendere e adattarsi, offrono suggerimenti immediati, migliorando l’efficienza e preservando il know-how aziendale. Si raggiungono tassi di precisione superiori al 94%, con un notevole risparmio di tempo e risorse”.

IL FUTURO DELL’AFTERMARKET: TRA INNOVAZIONE E SFIDE

Roberto Lonardi, Public Relations di Volvo Car Italia, ha presentato la tecnologia Driver Understanding della Volvo EX90, che monitora le condizioni psicofisiche del conducente per prevenire situazioni di rischio. “L’IA non solo migliora la sicurezza, ma crea una nuova forma di comunicazione tra uomo e macchina“.

Infine, Renzo Servadei, Amministratore Delegato di Autopromotec, ha concluso interrogandosi sulle opportunità offerte dall’IA: “La manutenzione diventa un’esperienza su misura, in cui l’auto non segnala solo gli interventi necessari, ma li anticipa, offrendo soluzioni personalizzate. È una rivoluzione tecnologica e umana che sarà protagonista della prossima edizione di Autopromotec nel 2025″.

A questo link potete approfondire tutti gli interventi del 2° Autopromotec Talks.