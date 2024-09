Autopromotec Talks: al via gli incontri tematici sull’Automotive

Nel 2025 si terrà la 30° edizione di Autopromotec, la principale rassegna internazionale di attrezzature per officine e aftermarket. Un evento speciale che si focalizza già ora su importanti temi dell’’industria automobilistica discussi durante gli “Autopromotec Talks“, un calendario di incontri con esperti a cui parteciperemo come attenti osservatori delle dinamiche che raccontiamo negli apprezzati Aftermarket Report (la 4° edizione sarà presentata il 10 ottobre). Gli Autopromotec Talks saranno un’importante occasione per toccare i temi che saranno protagonisti alla 30ª edizione della biennale Autopromotec, dal 21 al 24 maggio 2025.

IL PRIMO INCONTRO A MILANO: LA SOSTENIBILITÀ AL CENTRO DEL DIBATTITO

Il primo appuntamento Autopromotec Talks si terrà il 25 settembre 2024 presso l’Automobile Club di Milano, con un focus sulla sostenibilità, un argomento cruciale che ha un impatto profondo sia a livello ambientale che economico. Il 1° talk, dal titolo “Zero emissioni e infinite soluzioni. È possibile essere competitivi e sostenibili? Invisibile! La sostenibilità che non ti aspetti nell’auto”, esplorerà il tema andando oltre il semplice concetto di auto elettrica, analizzando come l’industria stia adottando soluzioni innovative e sostenibili a vari livelli della produzione e del ciclo di vita dei veicoli.

IL PROGRAMMA DEL PRIMO INCONTRO SULLA SOSTENIBILITA’

Renzo Servadei, Amministratore Delegato di Autopromotec, interverrà per sottolineare come la sostenibilità non sia solo una questione ambientale, ma anche economica e sociale. L’attenzione verso il risparmio delle risorse, la rigenerazione e l’ottimizzazione dei cicli produttivi sarà al centro della discussione, con esempi concreti di come l’industria stia implementando pratiche circolari ed efficienti. Ecco di seguito quali saranno i talk in programma il 25 settembre 2024 dalle ore 10:

Roberto Sposini, giornalista – Introduzione e moderazione

Geronimo La Russa, Automobile Club Milano – Saluti

Renzo Servadei, Autopromotec – L’invisibile sostenibilità che non ti aspetti nell’auto

Gianmarco Giorda, ANFIA – L’impresa della sostenibilità nella filiera Automotive

Matteo De Tomasi, Michelin – Circolarità: forma e sostanza

Gianluca Meschi, Washtec – Sostenibilità nell’autolavaggio

Federica Bertoldi, LKQ Rhiag – Riparo, riciclo, riuso, rigenero: 4r da non dimenticare

Marco Seimandi, Westport fuel systems – Diversamente sostenibili

Massimo Greggio, Usi Italia – Sostenibilità ciclo produttivo

UN PROGRAMMA RICCO DI APPUNTAMENTI SUL FUTURO DEL SETTORE

Il ciclo di incontri Autopromotec Talks, che seguiremo nei prossimi mesi, ci porterà fino alla 30° edizione della biennale a Bologna, che affronterà argomenti di grande rilevanza come l’intelligenza artificiale, il Data Act, il Made in Italy e il mondo del racing. Questi incontri rappresenteranno un’importante occasione per discutere già ora il ruolo delle nuove tecnologie nel ridefinire il modo in viene concepita l’automobile e i suoi servizi postvendita OE e IAM.