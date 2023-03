Opel Grandland GSe: test su strada in anteprima

Con l’esigenza sempre più pressante di combattere le emissioni, sta diventando consueto per i costruttori che all’aumentare delle prestazioni corrisponda un progressivo aumento del livello di elettrificazione, scelta che coinvolge ormai molti modelli espressamente sportivi. Opel ha adottato questa politica rispolverando la storica sigla GSi, che identificava le versioni prestazionali dei suoi modelli, modificandola in GSe, per andare a indicare le nuove versioni top di gamma dal piglio dinamico. I primi due modelli a introdurre queste varianti sono Astra (anche station wagon) e Grandland. Quest’ultimo, che abbiamo avuto modo di provare nel primo test drive nazionale, tocca il massimo livello con il powertrain ibrido plug-in a trazione integrale da 300 CV.

DETTAGLI ESTETICI E AERODINAMICI OPEL GRANDLAND GSE

La caratterizzazione GSe non è esageratamente vistosa, a meno di non scegliere il cofano nero opzionale che oltre a richiamare il passato, cavalca la moda degli abbinamenti bicolore. Di base, gli elementi distintivi sono i cerchi in lega da 19 pollici “Monza”, specifici per questo modello, il diffusore posteriore aggiungo al paraurti e naturalmente l’emblema GSe sul portellone.

INTERNI E INFOTAINMENT OPEL GRANDLAND GSE

Dentro i dettagli sono ancora più discreti la strumentazione non ha particolari grafiche dedicate, spiccano però i sedili a elevata ergonomia AGR rivestiti in alcantara. La dotazione comprende Il sistema Multimedia Navi Pro compatibile con Apple CarPlay e Android Auto con schermo touch a colori da 10 pollici e driver information display da 12 pollici, anche se nel complesso il sistema è più essenziale, a che nelle soluzioni grafiche, e meno avanzato di quelli montati su altri modelli del Gruppo Stellantis.

MOTORI E SISTEMI DI ALIMENTAZIONE OPEL GRANDLAND GSE

Il gruppo propulsore di questa versione è in realtà già noto, nel senso che prima dell’ultimo aggiornamento di gamma era disponibile con gli allestimenti più ricchi e accessoriati. Simile a quello a sola trazione anteriore da 225 CV, si compone sempre di un 1.6 turbo a benzina accoppiato a un motore elettrico tramite un cambio automatico a otto rapporti, ma qui in aggiunta c’è anche un secondo motore elettrico montato sull’asse posteriore, che assicura la trazione integrale e prestazioni superiori. Il motore a benzina esprime da parte sua un massimo di 200 CV (sono 180 sull’altro ibrido), mentre i motori elettrici possono raggiungere picchi di 110 e 113 CV. La massima potenza erogata dal sistema è di 300 CV, con una coppia superiore ai 500 Nm. La batteria al litio ha una capacità di 12,4 kWh e si ricarica in circa 4 ore con il caricatore di bordo standard da 3,7 kW oppure in due ore con quello opzionale da 7,4 kW.

PIATTAFORMA TRAZIONE E CAMBIO OPEL GRANDLAND GSE

Grandland condivide la piattaforma EMP2 con i principali modelli compatti e medi dell’ex-PSA, oggi “lato francese” del Gruppo Stellantis, e dunque con modelli come Peugeot 308, 3008, 508, Citroen C5 Aircross e C5 X, DS 7 Crossback e DS 9, soltanto per citare qualche esempio, e tute le motorizzazioni comprese, appunto, quelle elettrificate. Sul modello GSe, come già accennato, la trazione integrale grazie alla presenza di un secondo motore elettrico posteriore. Il cambio eAT8, che fa parte integrante del sistema ibrido, è di base e lo stesso automatico otto marce offerto sui modelli non ibridi, ma con una differenza: al posto del convertitore di coppia ha una frizione multidisco a bagno d’olio elettroattuata che permette di scollegare completamente il motore benzina quando l’auto sfrutta la trazione elettrica. Inoltre, trasmette una maggior coppia quando invece si viaggia in modalità ibrida.

SICUREZZA E ADAS OPEL GRANDLAND GSE

Essendo il modello top della gamma, Opel Grandland GSe è anche il meglio equipaggiato. È infatti l’unico a offrire di serie il pacchetto Safety che comprende vari ADAS aggiuntivi come il Cruise Control Adattivo con funzione stop&go e il Lane Positioning Assist che aiuta a mantenere la posizione in corsia. Questi due in particolare interagiscono fornendo a Grandland GSe una funzione classificata come guida autonoma di livello 2, in quanto aiutano a mantenere distanza e posizione nella guida in colonna. Il pacchetto comprende anche l’avviso pre-collisione. Si va ad aggiungere alla dotazione base di tutti i modelli che comprende il sistema di rilevamento stanchezza del guidatore, la Frenata automatica d’emergenza, il Riconoscimento dei segnali stradali, il Lane Keep Assist (assistenza contro il superamento involontario delle linee di corsia) e il controllo automatico dei fari abbaglianti. In più, su modelli con allestimento Business Elegance e superiore è introdotto anche il Blind Spot Monitoring, che controlla il traffico posteriore e avvisa del sopraggiungere di veicoli. In opzione c’è poi il Night Vision, sistema di visone notturna a infrarossi con rilevamento pedoni e animali.

PRESTAZIONI, CONSUMI E PREZZO OPEL GRANDLAND GSE

La GSe è la versione più “in forma” di Opel Grandland potremmo dire sotto tutti gli aspetti: a livello di prestazioni pure annuncia una velocità di punta di 235 km/h, 135 quando si viaggia nella modalità esclusivamente elettrica che con la batteria carica promette un’autonomia a zero emissioni di oltre 60 km (addirittura 80 km nell’uso esclusivamente cittadino). L’accelerazione da 0 a 100 km/h è invece di 6,1 secondi. Tuttavia, questo modello ha anche dati interessati per quanto riguarda il consumo: la presenza di ben due motori elettrici oltre alla sicurezza aggiuntiva della trazione integrale, migliora anche l’efficienza generale, al punto che il consumo medio dichiarato nel ciclo combinato, tra 1,2 e 1,3 litri per 100 km, con 27-28 g/km di CO2, è leggermente migliore della meno potente versione da 225 CV a trazione anteriore 81,3-1,4 litri per 100 km). Non bisogna poi trascurare la dinamica, oggetto sulla GSe di una specifica messa a punto ottenuta tramite ammortizzatori KONI FSD (Frequency Selective Damping). Questi dispongono di una valvola ad attuazione meccanica che reagisce in modo diverso a seconda della frequenza delle sollecitazioni, aumentando il flusso di olio quando queste sono più frequenti, come su fondi sconnessi, e rendendo invece l’assetto automaticamente più rigido e preciso nella guida sportiva. Infine, il prezzo Opel Grandland GSe: 55.000 euro chiavi in mano, 6.250 euro più della Hybrid 225 CV Business Elegance.

A CHI È ADATTA OPEL GRANDLAND GSE?

La Opel Grandland GSe tocca le corde dei nostalgici delle sportive “alla tedesca” e che potrebbero essere più motivati a rivolgersi all’Astra, station wagon se hanno esigenze di spazio, ma preferiscono il SUV per la mobilità superiore e la trazione integrale che al momento è un’esclusiva di Grandland GSe. In effetti, si tratta attualmente del modello più versatile dell’intera gamma Opel, con molteplici personalità racchiuse in forme compatte e condite con spazio e comodità.