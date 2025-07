Lynk & Co: “così innoviamo l’Aftersales e la mobilità condivisa”

In un settore automobilistico saturo e convenzionale, Lynk & Co ha scelto fin dal suo ingresso in Italia di distinguersi proponendo un modello di mobilità audace e alternativo. Dal debutto in Italia nel 2021, il brand ha saputo guadagnarsi rapidamente la fiducia di un ampio bacino di automobilisti, privati e business, grazie a un approccio ibrido tra tecnologia, sostenibilità e formule di fruizione flessibili. Ma dal 2025 la rete Lynk & Co proporrà anche un’esperienza di acquisto retail tradizionale attraverso un numero selezionato di Dealer Volvo Cars e rafforzerà il suo servizio post vendita. In questa intervista esclusiva, Riccardo Gugliotta, Network Manager di Lynk & Co in Italia, ha risposto alle nostre domande per raccontarci la vision dell’Aftersales Lynk & Co. Questa intervista fa parte del più ampio Speciale Aftersales Brand Auto Emergenti, che racconta attraverso le interviste ai vari Responsabili Aftersales, come i nuovi Brand si prendono cura dei clienti.

Partendo dall’inizio, puoi raccontarci di più sul brand, quando siete arrivati in Italia e con quali modelli?

“Lynk & Co è stato lanciato in Italia nel 2021 con il nostro modello ibrido plug-in, la Lynk & Co 01, disponibile in due colori e un unico allestimento. La risposta al lancio del marchio è stata molto positiva: l’Italia è diventata il nostro secondo mercato per numero di membri attivi, attività di car sharing e volume della flotta.”

Quali modelli sono attualmente in vendita e quali arriveranno prossimamente?

“La gamma di prodotti Lynk & Co in Europa è composta da 3 modelli: la 02 completamente elettrica e due modelli ibridi plug-in, la nuova versione aggiornata della 01 e la recentemente annunciata 08. Nel 2025, daremo forte impulso alla nostra strategia Corporate Fleet in Italia, offrendo una gamma versatile di soluzioni – dal noleggio a lungo termine flessibile a formule contrattuali personalizzate – pensate per soddisfare le esigenze in evoluzione delle aziende.”

Quanto dura la garanzia? Copre qualsiasi componente dell’auto?

“Tutti i veicoli Lynk & Co sono coperti da una garanzia standard di 4 anni o 120.000 chilometri. Per i veicoli PHEV e BEV, la batteria ad alta tensione è coperta per 8 anni.”

Su cosa vi siete concentrati per entrare in un mercato maturo come quello italiano con un marchio nuovo e poco conosciuto?

“Lynk & Co ha esordito offrendo qualcosa di diverso: un nuovo modo di vivere la mobilità attraverso il modello di abbonamento all-inclusive. In Italia, abbiamo inizialmente ottenuto grande interesse grazie a questo modello e oggi stiamo espandendo la distribuzione e l’offerta, concentrandoci principalmente sui partner retail, con l’obiettivo di aprire 20 punti vendita in tutto il Paese entro la fine del 2025.”

Raccontaci di più sul mercato dell’aftersales e su quali priorità vi siete concentrati?

“In Italia, siamo passati da 10 centri di assistenza nel 2021 a 42 oggi. Una priorità fondamentale è stata migliorare la disponibilità dei ricambi e ridurre i tempi di intervento. Abbiamo inoltre implementato un solido programma di formazione per i nostri tecnici – combinando l’apprendimento online con visite in loco – per assicurarci che siano pienamente preparati a gestire i veicoli Lynk & Co con competenza.”

Quali sono i punti di forza dell’azienda in termini di investimenti, formazione e accesso ai dati RMI implementati in Italia?

“Uno dei nostri principali punti di forza è l’integrazione con la rete di assistenza Volvo Cars. Questa sinergia ci consente di offrire un’esperienza di servizio premium fin dall’inizio. I partner di assistenza beneficiano dell’uso degli stessi strumenti diagnostici e delle stesse piattaforme di Volvo, facilitando così il processo di integrazione. Molti tecnici hanno già una vasta esperienza con questi sistemi, permettendo un adattamento più rapido ed efficace ai processi Lynk & Co.”

Qual è oggi la disponibilità, in termini percentuali, dei ricambi a magazzino? Avete già un magazzino in Italia o in Europa?

“Attualmente, il tasso di disponibilità dei ricambi è pari al 98%, garantendo così un’elevata continuità operativa. Il nostro hub principale di distribuzione si trova a Göteborg, in Svezia, ma stiamo valutando la possibilità di aprire dei magazzini locali, potenzialmente anche in Italia.”

Qual è il tempo medio di evasione degli ordini e quali ricambi sono meno disponibili? Come vi comportate se manca un pezzo per completare la riparazione di un’auto in officina?

“I ricambi spediti dal nostro magazzino di Göteborg arrivano in Italia solitamente entro 10 giorni lavorativi. Se un ricambio è mancante, il nostro sistema segnala il caso al Dipartimento Logistica Ricambi, che si attiva per fornire il componente nel minor tempo possibile.”

Quanti centri di assistenza avete in Italia? Avete in programma l’apertura di nuove officine entro il 2025? E come selezionate la rete di assistenza ufficiale, state cercando nuovi partner?

“Come detto, attualmente contiamo 42 sedi operative in Italia. Guardando al 2025, l’obiettivo è ottimizzare le operazioni esistenti e mantenere un’elevata qualità del servizio. Continuiamo a collaborare con la rete di assistenza Volvo consolidata, sfruttandone l’esperienza e l’infrastruttura per garantire efficienza e qualità.”

Avete considerato di stringere accordi con reti indipendenti già ben strutturate in Italia?

“La priorità commerciale di Lynk & Co in Europa è quella di ottimizzare le operazioni esclusivamente attraverso la rete di retailer Volvo Cars. Ciò significa che Lynk & Co negozierà ed esplorerà solo collaborazioni retail con i rivenditori Volvo. Questa collaborazione si estende oltre la vendita di auto nuove, includendo anche la vendita di usato, la distribuzione dei ricambi e la logistica, assicurando un’esperienza cliente senza soluzione di continuità presso i rivenditori Volvo Cars aderenti.”