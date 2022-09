Test cera per auto: 10 prodotti nella classifica di Auto Bild

Auto Bild ha messo alla prova 10 cere auto spray: ecco la classifica con i pro e i contro emersi nel test di lucidatura della carrozzeria auto

Proteggere la carrozzeria con la cera auto veloce con nanotecnologie (a base di ceramica o silicati) è diventata un’abitudine molto diffusa tra gli automobilisti che non vogliono investire troppi soldi in trattamenti professionali e pellicole protettive. Ma quanto sono resistenti le cere auto spray in commercio? Il magazine tedesco Autobild ha messo a confronto 10 cere auto in un test di laboratorio. Ecco quali sono i prodotti più resistenti ed efficaci per proteggere la carrozzeria.

TEST CERA AUTO: LE PROVE DI AUTO BILD

Auto Bild ha testato 10 cere auto spray con l’organizzazione di test KÜS in un laboratorio chimico specializzato attraverso diverse valutazioni:

– la parte più importante del test è la valutazione dell’effetto protettivo a lungo termine tramite l’idrofobicità, che è la proprietà di repellere l’acqua. Questa prova è stata effettuata con un dispositivo che misura l’angolo di contatto di una goccia d’acqua emessa dal dispositivo sulla superficie verniciata e trattata con la cera. Ogni superficie di prova è stata lavata a mano dopo l’applicazione del prodotto (i primi cinque lavaggi con uno shampoo di prova standardizzato, gli ultimi cinque con un prodotto per la rimozione degli insetti). Dopo ogni lavaggio, è stato misurato l’angolo di contatto sulla superficie risciacquata e asciugata.

– la compatibilità con la plastica su strisce reattive di policarbonato nel forno;

– il livello di brillantezza con un misuratore di livello di brillantezza;

– il rinnovamento del colore dopo la prima applicazione, secondo il giudizio soggettivo di tutte le persone che hanno partecipato al test.

CERA AUTO: ATTENTI ALLE PROMESSE DEI PRODUTTORI

Tutti i produttori testati promettono una protezione a lunga durata, facile applicazione, rinnovamento del colore e lucentezza. Rotweiss, Swissvax, Nigrin, Meguiar’s e Koch Chemie dichiarano che possono essere utilizzate su tutte le superfici esterne dell’auto, compresi i componenti in vetro e plastica. “Il nostro test mostra quanto siano distanti la realtà e le promesse pubblicitarie”, riporta il magazine tedesco. Solo un prodotto risulta avere tutte le proprietà pubblicizzate: la cera auto Dr.Wack A1. “È facile da dosare, mostra ancora un effetto protettivo evidente dopo dieci lavaggi di prova, aumenta la lucentezza e rinfresca il colore della vernice”. Sebbene non ne pubblicizzi l’uso sulle plastiche, a differenza di alcuni concorrenti (Nanolex, Meguiar’s e Nigrin), non le danneggia con la formazione di crepe. Ecco invece i risultati in dettaglio e la Top 10 delle cere auto nel test Auto Bild.

RISULTATI TEST CERA AUTO: I COMMENTI DI AUTO BILD

La cera auto spray Dr. Wack A1 vince con un netto vantaggio sulla cera ceramica Sonax (miglior rapporto qualità/prezzo). “Entrambi proteggono ugualmente bene, ma Dr. Wack apporta più lucentezza e rinnovamento del colore”;

– “Sonax si avvicina al primo classificato in termini di protezione a lungo termine e compatibilità con la plastica. Tuttavia, perde punti perché non è possibile misurare alcun aumento del livello di brillantezza e non si può notare alcun rinnovamento del colore”.

– “Rotweiss Sprühwachs (3^), è eccellente da applicare. E’ penalizzato per la protezione mediocre dopo la prima applicazione e inoltre non è perfettamente compatibile con la plastica”;

– “Nanolex, Meguiar’s e Nigrin sono incompatibili con la plastica. Le strisce reattive avevano crepe profonde. Contrariamente a quanto riportato sulle etichette, dovrebbero quindi essere utilizzate solo su superfici metalliche”.

– “Nessun prodotto dal sesto posto in poi può nemmeno avvicinarsi a mantenere la promessa di una protezione duratura della vernice”.