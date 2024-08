Test Camper Semintegrali, TCS: comfort al Top, ma poca sicurezza

Il Touring Club Svizzero (TCS) ha recentemente condotto un approfondito test comparativo su 7 camper semintegrali compatti, mettendoli a confronto con i sempre più popolari camper furgonati di cui abbiamo parlato in questo approfondimento. Questo test ha rivelato che, sebbene i camper semintegrali abbiano raggiunto il massimo livello di comfort, presentano ancora significative lacune di sicurezza per i passeggeri, grandi e piccoli.

I CAMPER SEMINTEGRALI NEL TEST DEL TCS

Negli ultimi anni, il turismo in camper, roulotte e camper furgonati ha visto una crescita esponenziale. Le moderne soluzioni presenti sul mercato offrono un’ampia gamma di opzioni per soddisfare ogni esigenza e budget, rendendo la vita in mobilità sempre più accessibile. Il TCS ha messo alla prova sette modelli di camper semintegrali compatti:

Bürstner TravelVan T 590 G

Carado V 132 pro

Dethleffs Globebus Go T 15

Etrusco V 5.9 DF

Knaus Tourer Van 500 MQ Vansation

Sun Living C 60 SP

Sunlight Adventure V 60

COMFORT E SPAZIO INTERNO DEI CAMPER SEMINTEGRALI

Uno dei principali vantaggi dei camper semintegrali è lo spazio interno. Questi veicoli, grazie a una larghezza leggermente superiore a quella dei furgonati, offrono interni molto più spaziosi. Con una larghezza massima di 2,20 metri e una lunghezza di 6 metri, i camper semintegrali riescono a muoversi nel traffico con la stessa agilità dei camper furgonati, ma con un comfort nettamente superiore, secondo il TCS.

I veicoli esaminati presentano letti matrimoniali più lunghi, una panca con tavolo, una cucina attrezzata, un bagno completo con doccia e vari sistemi di riscaldamento. Inoltre, l’ampio spazio di carico separato garantisce una migliore organizzazione e isolamento termico rispetto ai furgonati.

ALLESTIMENTI INTERNI E FLESSIBILITÀ DEL CAMPER SEMINTEGRALI NEL TEST

La struttura dei camper semintegrali consente una maggiore flessibilità nell’allestimento interno. La costruzione a sandwich dei pannelli, con spessori fino a 47 mm, offre un migliore isolamento termico e acustico. La disposizione degli spazi interni risulta più funzionale e offre maggiore capacità di stivaggio, soprattutto nella parte superiore e nel vano di carico posteriore.

LA SICUREZZA NON E’ UNA PRIORITÀ NEI CAMPER E FURGONATI

Nonostante i notevoli miglioramenti in termini di comfort, il test del TCS ha evidenziato che la sicurezza rimane un punto debole per i camper semintegrali. Gli ancoraggi Isofix per i seggiolini dei bambini sono spesso disponibili solo come optional. Inoltre, l’obbligatorietà dei sistemi di assistenza alla guida ADAS per i veicoli di nuova immatricolazione si applicherà ai camper semintegrali da luglio 2026 come per i veicoli pesanti, lasciando questi veicoli meno sicuri rispetto agli standard moderni.