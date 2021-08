Test antifurto auto economico: qual è il migliore sistema meccanico?

8 modelli di antifurto auto meccanici distrutti in un test per capire qual è il sistema economico più efficace

Gli antifurto auto hanno in genere la funzione di impedire il furto e scoraggiare i ladri quando sono molto visibili. Per questo secondo scopo sono molto diffusi i bloccasterzo fissi o telescopici che grazie ai colori vistosi dovrebbero fare da deterrente. Ma quanto funzionano realmente? Il magazine tedesco Autobild ha pubblicato il test di 8 antifurto meccanici fino a 100 euro, in cui prova a distruggerli per eleggere quelli più sicuri (o meno vulnerabili).

ANTIFURTO AUTO ECONOMICO: QUANTO E’ AFFIDABILE?

Gli antifurto auto meccanici da volante (anche noti come bloccasterzo) che sono stati analizzati dal magazine tedesco hanno un prezzo da 16 a 98 euro e si possono acquistare anche online. Il fatto poi che non richiedono alcun tipo di installazione da parte di officine specializzate, li rende ancora più accattivanti per gli automobilisti che non vogliono spendere troppo. Una strategia che spesso non restituisce la sicurezza sperata e questo test lo conferma. E’ ovvio che nessun sistema antifurto potrà impedire ai ladri di scappare con l’auto, come invece è più probabile con la combinazione di più antifurto (Meccanico, elettronico e GPS), ma sempre se il costo di sistemi (tra installazione e canone) non diventa antieconomico rispetto al valore del veicolo. O in alternativa optare per l’assicurazione furto e incendio. Chi invece vuole investire di meno in un antifurto non permanente, fa bene ad affidarsi al bloccasterzo?

IL TEST AUTOBILD SUGLI ANTIFURTO AUTO MECCANICI

Nel test tedesco sono stati valutati due tipi di antifurto meccanici:

– Antifurto bloccasterzo e blocca-pedali telescopico;

– Antifurto bloccasterzo con serratura o combinazione di sicurezza;

Per capire quale antifurto auto economico è più efficace, i tecnici hanno sottoposto i diversi sistemi a varie valutazioni, tra cui anche quella di effrazione. Alcuni sono risultati più facili di altri nei tentativi di forzatura, anche con un semplice martello o un cacciavite. Nei test è stato dato un voto anche all’ergonomia di utilizzo, ai materiali e alla qualità di lavorazione.

Autobild

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI ANTIFURTO AUTO BLOCCASTERZO SECONDO AUTOBILD

Il test antifurto bloccasterzo meccanico ha decretato che i 4 modelli peggiori che hanno ottenuto un voto complessivo “scarso”, sono anche quelli più economici tra circa 16 e 34 euro. Fa eccezione invece l’antifurto Qun Hu che al prezzo di 26 euro ottiene il voto sufficiente. Ma i test dimostrano che bisogna investire di più per proteggere in maniera almeno discreta l’auto dal furto. Ecco i pro e contro dei modelli e la classifica di Autobild più sotto:

– Gli antifurto telescopici Kairay e Lescars non offrono alcuna sicurezza, secondo il magazine. La serratura di Lescars può essere distrutta con un cacciavite, mentre l’antifurto Kairay si può aprire semplicemente a colpi di martello. Cambia poco anche per i sistemi bloccasterzo-bloccapedali Kleinmetall e Pretex, che al di là dell’effetto deterrente visivo, non offrono alcuna protezione;

– Gli antifurto Artago e Qun Hu sono simili nel funzionamento poiché non sono telescopici. Si installano sulla sommità del volante e la staffa blocca la rotazione sul cruscotto. La serratura del bloccasterzo Artago si è dimostrata più resistente e l’allarme sonoro ha un effetto deterrente aggiuntivo. Anche il bloccasterzo Stoplock non è telescopico ma la sua caratteristica forma impedisce l’uso del volante perché si inserisce tra le razze. Tra gli antifurto a confronto nel test il bloccasterzo Heyner Wheel Block Pro è l’unico con serratura a combinazione. Oltre ad essere pratico è anche il più sicuro: le cinque ruote numeriche non potrebbero essere smontate neppure da un professionista per decifrare la combinazione. Un modo per neutralizzarlo ci sarebbe comunque ma sarebbe rumoroso e produrrebbe scintille, il che renderebbe sicuramente più difficile il furto, ma non impossibile secondo Autobild. Clicca l’immagine sotto della classifica dei migliori bloccasterzo antifurto più economici.