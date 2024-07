Test 7 caricabatteria per EV portatili: i migliori secondo gli esperti

Riuscire a ricaricare l’auto elettrica in viaggio o in vacanza non è complicato se si pernotta in una struttura che prevede delle wallbox per gli ospiti o ci sono colonnine di ricarica pubbliche attive e disponibili in zona. Diversamente, ci si può comunque attrezzare con un caricabatteria portatile per auto elettriche, qualora non fosse già in dotazione, e collegarlo alla rete domestica, accertandosi con il proprietario che sia adeguata al carico necessario. L’Automobile Club Tedesco (ADAC) e l’Automobile Club Austriaco (ÖAMTC), insieme ai loro partner club, hanno stabilito quali sono i migliori caricabatterie portatili per EV in un test su 7 modelli da 11 kW, valutandone l’efficacia in termini di sicurezza, dotazione, funzionalità e app. Ecco i risultati.

CARICABATTERIA PORTATILE PER AUTO ELETTRICA BOOSTER AIR 3 DI JUICE

Il miglior risultato nel test è stato ottenuto dal Booster air 3 di Juice, con una valutazione di 1,6 (“Buono”). Questo caricatore ha convinto su tutti gli aspetti, con l’eccezione di un consumo in standby troppo elevato e un cavo un po’ rigido. La sua costruzione compatta, robusta e di alta qualità, combinata con adattatori intercambiabili, un’autorizzazione tramite riconoscimento wifi e un’app molto funzionale, ne fanno un modello di eccellenza, secondo i valutatori.

CARICABATTERIA PORTATILE PER AUTO ELETTRICA NRGKICK DI DINITECH

Il caricabatterie NRGkick del produttore austriaco DiniTech ha ottenuto una valutazione di 1,8 (“Buono”), grazie al suo sistema di adattatori intercambiabili e un’app completa e intuitiva. L’uso è semplice e sicuro, con la possibilità di regolare la corrente di carica tramite tasti touch sull’unità elettronica o tramite app. Tuttavia, anche qui il consumo in standby è alto potrebbe essere migliorato.

CARICABATTERIA PORTATILE PER AUTO ELETTRICA HABU DI GREEN CELL

Il caricabatterie Habu Green Cell ha ricevuto una valutazione di 1,8 (“Buono”). È l’unico modello del test senza una black box aggiuntiva, con l’elettronica completamente integrata nei connettori. Include una luce LED e un display con pulsante per regolare la corrente di carica in tre fasi. La connessione all’app avviene tramite Bluetooth, e grazie alla rete mobile integrata è possibile accedere alla Wallbox anche da remoto.

CARICABATTERIA PORTATILE PER AUTO ELETTRICA MERCEDES-BENZ

Il caricabatterie mobile di Mercedes-Benz ha ottenuto un punteggio di 1,8 (“Buono”). Sebbene il CEE-adapter per il sistema intercambiabile debba essere acquistato separatamente, il dispositivo offre una funzione di carica sicura e affidabile. La connettività tramite Wi-Fi, un’app e la possibilità di regolare la corrente di carica direttamente dal dispositivo o da remoto sono punti di forza, insieme a un basso consumo in standby.

CARICABATTERIA PORTATILE PER AUTO ELETTRICA NECHARGE ONE

Il caricabatteria One di NEcharge è stato valutato con 2,1 (“Buono”), offre funzionalità di carica sicure e senza problemi. Anche se mancano funzionalità aggiuntive, l’indicazione dello stato di carica sulla parte anteriore del dispositivo è ben visibile.

CARICABATTERIA PORTATILE PER AUTO ELETTRICA LAPP MOBILE

Il caricabatteria Lapp Mobile Ladestation Universal con una valutazione di 2,3 (“Buono”), questo modello si distingue per il prezzo accessibile e la capacità di svolgere la funzione di base della ricarica. Il set include due adattatori, con altri acquistabili separatamente.

CARICABATTERIA PORTATILE PER AUTO ELETTRICA JUNSUN SYCDQ316

Il caricabatteria Junsun SYCDQ316 ha ricevuto un punteggio di 3,0 (“Soddisfacente”). Nonostante le funzionalità di base siano adeguate, è penalizzato da alcune carenze nel rispetto delle normative, come l’assenza del nome del produttore sull’etichetta, che hanno portato a una valutazione inferiore.

CONSIGLI DEGLI ESPERTI SUI CARICABATTERIE PORTATILI PER EV

Secondo Florian Merker, tecnico dell’ÖAMTC, il test dimostra che i caricabatterie portatili non hanno nulla da invidiare alle Wallbox di ricarica fisse, messe alla prova in un altro test. “Sei dei sette modelli testati sono ‘buoni’, e uno ‘soddisfacente’. Le differenze risiedono principalmente nella dotazione e nel prezzo, che può variare da circa 200 a 1.500 euro”. Per l’ÖAMTC, un caricabatterie portatile con una capacità di 11 kW è generalmente sufficiente, poiché potenze superiori richiedono approvazioni specifiche e possono non essere supportate da prese domestiche. Clicca l’immagine sotto per vedere la tabella riassuntiva dei risultati del test a tutta larghezza.