Pulizia Cerchi Auto: 11 prodotti a confronto nel test di Autozeiutung

La pulizia dei cerchi non è solo una questione estetica, ma anche di manutenzione. Lo sporco stradale, la polvere dei freni e gli agenti atmosferici possono danneggiare la superficie dei cerchi, rendendoli opachi e favorendo la corrosione. Dopo aver visto come pulire i cerchi auto senza errori, nei prossimi paragrafi vediamo quali sono i migliori prodotti per la pulizia cerchi auto. Per questo, la rivista tedesca Autozeitung ha testato 11 detergenti per cerchi destinati al fai da te, valutandone le prestazioni di pulizia, la compatibilità con i materiali e altri fattori cruciali come sicurezza e sostenibilità.

IL METODO DI TEST DI AUTOZEITUNG

Per garantire un confronto equo e affidabile, i prodotti sono stati messi alla prova su tre cerchioni di diversa forma e livello di sporco. Le superfici sono state sottoposte a tre tipi di contaminazione:

sporco stradale secco;

stradale secco; un mix di terriccio e detriti urbani;

urbani; polvere dei freni incrostata;

Dopo aver suddiviso i cerchioni in dodici segmenti con l’ausilio di una dima e nastro adesivo resistente, ogni detergente è stato applicato uniformemente e lasciato agire per sei minuti. Infine, i cerchioni sono stati risciacquati con un getto d’acqua ad alta pressione (180 bar) e confrontati con un’area non trattata, per valutare l’efficacia reale della pulizia.

Oltre alle prestazioni di pulizia, è stata testata la compatibilità con i materiali. Un paraurti usato è stato esposto ai detergenti per verificare la possibile formazione di aloni o danni alle superfici verniciate, un aspetto fondamentale per garantire la sicurezza d’uso sui veicoli.

I RISULTATI DEL TEST PULIZIA CERCHI AUTO

Una buona notizia che riporta il magazine tedesco per gli automobilisti è che nessuno dei prodotti testati ha avuto difficoltà a rimuovere lo sporco stradale comune. Tuttavia, la sfida si è fatta più ardua sui cerchi in alluminio con polvere dei freni incrostata da lungo tempo. Qui, le differenze tra i vari detergenti sono emerse chiaramente. DI seguito riportiamo il vincitore assoluto del test e il prodotto con il miglior rapporto qualità-prezzo secondo Autozeitung. Mentre sotto la classifica competa con pro e contro e i link dei prodotti che si possono acquistare anche su Amazon a prezzi scontati.

Vincitore assoluto: Alu-Teufel Spezial. Il detergente per cerchi Alu-Teufel si è distinto come il migliore del test. Questo prodotto “Made in Germany” ha mostrato una pulizia impeccabile su tutti i tipi di sporco, anche sui cerchi più contaminati. Un ulteriore punto a favore è la compatibilità con i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS), obbligatori sulle auto nuove in UE dal 2014. Inoltre, il detergente cambia colore a fine azione, segnalando il momento giusto per il risciacquo.

Miglior rapporto qualità-prezzo: Liqui Moly. Liqui Moly si è rivelato un ottimo compromesso tra prezzo e prestazioni. Dopo soli cinque minuti di esposizione, il cerchio trattato ha mostrato una reazione chimica evidente, con un colore viola intenso che indica l’azione dissolvente sulla polvere dei freni. L’uso di una spazzola può essere necessario per le incrostazioni più ostinate, ma il prodotto ha dimostrato un’elevata efficacia complessiva. Con un prezzo inferiore ai 15 euro al litro, si aggiudica il titolo di miglior acquisto del test.

I MIGLIORI DETERGENTI PER CERCHI AUTO: LA CLASSIFICA

Ecco la classifica del test di Autozeitung, con pro e contro riscontrati:

1. Detergente per cerchi Alu-Teufel-Spezial su Amazon;

Pro : tempo di esposizione veloce; prestazioni di pulizia; compatibile con i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici;

: tempo di esposizione veloce; prestazioni di pulizia; compatibile con i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici; Contro: chiusura poco pratica;

2. Detergente per cerchioni P21S della Dr.Wack su Amazon;

Pro : universale; prestazioni di pulizia; compatibile con i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici;

: universale; prestazioni di pulizia; compatibile con i sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici; Contro: residui leggeri sulla plastica se usato in modo errato;

3. Detergente cerchi Sonax Felgen Beast su Amazon;

Pro : universale; compatibile con più materiali; indicatore di efficacia affidabile;

: universale; compatibile con più materiali; indicatore di efficacia affidabile; Contro: piccoli problemi nella zona della valvola;

4. Detergente per cerchi TOBG Rim King (non disponibile per l’Italia su Amazon);

Pro : compatibile con più materiali; la confezione include una ricarica, una spazzola per i cerchi e un panno in microfibra;

: compatibile con più materiali; la confezione include una ricarica, una spazzola per i cerchi e un panno in microfibra; Contro: piccoli problemi nella zona della valvola;

5. Detergente speciale per cerchi Liqui Moly su Amazon;

Pro : dimensioni della confezione accattivanti; indicatore affidabile di efficacia; pH neutro;

: dimensioni della confezione accattivanti; indicatore affidabile di efficacia; pH neutro; Contro: tempo di esposizione lungo;

6. Detergente per cerchi Sonax Xtreme Rim Cleaner Plus su Amazon;

Pro : prestazioni di pulizia; indicatore di efficacia affidabile;

: prestazioni di pulizia; indicatore di efficacia affidabile; Contro: odore forte; tempo di esposizione piuttosto lungo;

7. Detergente per cerchi EvoTec della Nigrin su Amazon;

Pro : versatile; istruzioni comprensibili;

: versatile; istruzioni comprensibili; Contro: odore forte;

8. Detergente per cerchi RS1000 (non disponibile per l’Italia su Amazon);

Pro : versatile; compatibilità dei materiali;

: versatile; compatibilità dei materiali; Contro: istruzioni appena leggibili; nessun indicatore di efficacia;

9. Detergente per cerchi Meguiar’s G9524EU Hot Rims Wheel & Tyre su Amazon;

Pro : compatibilità dei materiali;

: compatibilità dei materiali; Contro: istruzioni frammentaria; nessun indicatore di efficacia; non aderisce bene perché è molto liquido;

10. Detergente per cerchi Urban Forest Premium su Amazon;

Pro : indicatore di efficacia affidabile;

: indicatore di efficacia affidabile; Contro: tempo di esposizione lungo; scarsa prestazione di pulizia; odore forte; residui da uso improprio;

11. Detergente per cerchi EOSOL (non disponibile per l’Italia su Amazon);