Portabici da gancio di traino: 13 modelli nel test europeo

Le biciclette elettriche conquistano sempre più automobilisti e di conseguenza la scelta del portabici giusto per il gancio di traino diventa cruciale, piuttosto che caricarle sul tetto, abitudine ormai in disuso. Il nuovo test congiunto realizzato da ADAC, TCS e ÖAMTC — i principali automobile club di Germania, Svizzera e Austria — ha messo sotto la lente 13 modelli pieghevoli e ribaltabili, tutti pensati per trasportare due biciclette (fino a 30 kg ciascuna), inclusi i pesanti modelli e-bike. I risultati sono variegati: differenze minime nella sicurezza e nella qualità costruttiva, ma divari netti nel prezzo e nella facilità d’uso. Ecco tutti i risultati del test riassunti in calce e il video delle prove.

MONTAGGIO PORTABICI AUTO: PLUG & PLAY E ATTREZZI NECESSARI

Un elemento rilevante emerso dal test riguarda il montaggio iniziale: la maggior parte dei portabici è pronta all’uso appena tolta dalla scatola. Solo alcuni modelli, come quelli di Hapro, Menabo e Fischer, richiedono il montaggio dei bracci di supporto e del cablaggio, operazioni che possono richiedere fino a 30 minuti.

Anche la fase di fissaggio al gancio di traino varia molto: se il Uebler e il Westfalia si distinguono per semplicità ed efficacia, altri modelli impongono al consumatore una certa curva di apprendimento.

UEBLER I21: IL MIGLIORE PORTABICI DEL TEST MA A CARO PREZZO

Il vincitore assoluto del test è l’Uebler i21, che si aggiudica l’unico giudizio “molto buono” dell’intera prova. Secondo i club, questo modello eccelle per il sistema di montaggio: intuitivo, rapido e unico nel suo genere. Si installa verticalmente sul gancio e si fissa utilizzando l’intera struttura come leva. Un vantaggio non solo ergonomico, ma anche in termini di sicurezza.

Con i suoi 13 kg, è il portabici più leggero del test e, una volta richiuso, è anche quello che occupa meno spazio — dettaglio non trascurabile per chi ha un garage affollato. Tuttavia, queste qualità hanno un costo: ben 730 euro, posizionandolo come il più caro tra i modelli testati.

I PORTABICI PIU’ ECONOMICI NEL TEST DA 400 EURO

La buona notizia è che un portabici efficiente non deve per forza svuotare il portafogli. Otto dei tredici modelli testati hanno ottenuto il giudizio “buono”, e molti rientrano nella fascia dei 400 euro. È il caso, ad esempio, di alcuni modelli di Oris e MFT, che si sono distinti per un buon compromesso tra robustezza, facilità d’uso e prezzo.

Gli esperti affermano che questi modelli offrono meccanismi di fissaggio sofisticati, anche se richiedono qualche tentativo per familiarizzare con il sistema. Restano però solidi e affidabili anche durante la guida.

ULTIMO IN CLASSIFICA, IL PORTABICI MENABO ANTARES 2

In fondo alla classifica, pur non sfigurando completamente, troviamo il Menabo Antares 2. Con un prezzo accessibile (circa 327 euro), il modello si è fermato al giudizio “discreto” a causa di un montaggio iniziale complicato e di un sistema di fissaggio poco intuitivo. Il braccio di serraggio, che va tirato all’indietro anziché lateralmente, ha sollevato più di qualche perplessità dagli esperti.

Un gradino sopra, ma sempre nella zona bassa della classifica, si colloca il Fischer (modello base da 280 euro), che paga lo scotto di una regolazione laboriosa della forza di serraggio, da effettuare con chiave a brugola.

CONSIDERAZIONI FINALI: LA QUALITÀ C’È, MA SERVE ATTENZIONE

Il test ADAC – TCS – ÖAMTC conferma che la qualità media dei portabici da gancio di traino è elevata, ma ci sono dettagli da non sottovalutare, soprattutto nei modelli più economici. Il fattore chiave nella scelta rimane l’uso previsto: chi trasporta e-bike pesanti o viaggia spesso dovrebbe investire in un modello premium, mentre per un utilizzo saltuario può bastare una soluzione più accessibile.

Con prezzi che spaziano tra 280 e 730 euro, il mercato offre opzioni per ogni esigenza. Ma il consiglio degli esperti è chiaro: non fermarsi al prezzo, e valutare attentamente montaggio, stabilità e ingombro. A volte, spendere un po’ di più significa viaggiare più sicuri — e con meno fatica.