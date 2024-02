Gilet Alta Visibilità: il 30% pericolosi e inefficaci nei test

Il gilet ad alta visibilità, anche comunemente chiamato giubbotto alta visibilità, è diventato un elemento fondamentale per la sicurezza stradale in caso d’incidente o panne ed è obbligatorio averlo a bordo e indossarlo in molti Paesi europei. Tuttavia, un’indagine condotta dall’Automobile Club Austriaco (ÖAMTC) con altre organizzazioni partner, lancia l’allarme con risultati preoccupanti sull’efficacia e la validità dei DPI (Dispositivi di protezione Individuale) che sono regolamentati in modo specifico da una norma. Secondo i risultati dello studio, il 30% dei gilet testati non riesce a raggiungere gli standard minimi di sicurezza, mettendo a rischio la vita di chi li indossa.

IL TEST ÖAMTC SU 14 GILET ALTA VISIBILITA’: 5 SONO FUORILEGGE

Il test ÖAMTC ha esaminato 14 diversi modelli di gilet ad alta visibilità per bambini e adulti acquistabili online, sottoponendoli a due prove, una empirica e una in laboratorio per verificare quanta luce viene riflessa.

“Per prima cosa abbiamo effettuato un rapido test utilizzando un foglio di carta bianca come riferimento, per verificare se la riflettività degli elementi riflettenti – spesso chiamati ‘strisce luminose’ – corrispondeva allo standard legale – spiega Steffan Kerbl, tecnico dell’ÖAMTC – In questo test 5 gilet su 14 modelli, non riflettono abbastanza luce per soddisfare lo standard normativo”.

QUALI SONO I GILET ALTA VISIBILITA’ LEGALI

Successivamente, un ulteriore esame in un laboratorio di illuminazione certificato ha confermato i risultati del test rapido. Il test di laboratorio ha salvato solo un gilet per bambini che nel test iniziale non rifletteva in modo così evidente. Secondo l’ÖAMTC questi risultati pongono interrogativi piuttosto seri sulla qualità e la conformità di molti dei gilet ad alta visibilità sul mercato. Vediamo come controllare se il gilet alta visibilità è valido.

Innanzitutto bisogna verificare la presenza dell’etichetta con i riferimenti della norma EN ISO 20471 per i gilet ad alta visibilità. “Quando si effettua un ordine online, è fondamentale leggere attentamente la descrizione del prodotto”, consiglia Kerbl. “Se non è specificato lo standard è meglio cercare altri prodotti”.

TEST PRATICO PER VERIFICARE LA SICUREZZA DEI GILET ALTA VISIBILITA’

Talvolta l’etichetta non basta, se applicata senza rispettare davvero le norme sui DPI ad alta visibilità. Ecco perché il Club austriaco consiglia di fare un test pratico anche sul gilet Alta Visibilità già acquistato. E’ sufficiente illuminare il gilet posto a una distanza di almeno 3 metri. Kerbl spiega che “Se si punta una torcia o la luce dello smartphone all’altezza della testa direttamente sul giubbotto di sicurezza, dovrebbe riflettere un bianco brillante a una distanza di circa tre metri. I modelli difettosi, invece, non brillano più di un foglio di carta bianco.”