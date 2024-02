Deumidificatore per auto: quale comprare per i vetri appannati

I vetri appannati in auto sono particolarmente pericolosi perché possono compromettere la visibilità e aumenta il rischio di incidenti stradali. Questo problema è particolarmente comune durante i mesi più freddi dell’anno, quando le differenze di temperatura tra l’interno e l’esterno dell’auto sono più evidenti. Dopo aver parlato in modo molto dettagliato delle cause e dei rimedi che si possono adottare, in questo articolo vedremo quali sono i prodotti che possono risolvere il problema dei vetri appannati, tra i quali i deumidificatori o assorbitori di umidità per l’auto.

VETRI APPANNATI E UMIDITA’ IN AUTO: COME RISOLVERE

Se state leggendo questo articolo è probabile che le abbiate già provate tutte e probabilmente non avete ancora individuato la causa dell’alta umidità in auto che provoca l’appannamento. In caso contrario, vi invitiamo a leggere anche la guida su come evitare i vetri appannati soprattutto d’inverno. L’appannamento dei vetri è infatti spesso provocato da alcuni fattori, tutti riconducibili all’elevata % di umidità in auto. L’acqua in auto che può essere causata da:

moquette e tappeti intrisi di pioggia ;

; guarnizioni degli sportelli usurate o danneggiate;

degli sportelli usurate o danneggiate; scarico del climatizzatore otturato;

otturato; scarico del gocciolatoio parabrezza otturato;

parabrezza otturato; filtro abitacolo – antipolline vecchio;

– antipolline vecchio; malfunzionamenti del riscaldatore in abitacolo;

E’ chiaro che nell’attesa di portare l’auto in officina o di risolvere definitivamente il problema, bisogna correre ai ripari. Ecco perché abbiamo individuato di seguito i prodotti contro l’umidità specifici per l’auto in vendita su Amazon che possono tornare molto utili.

A COSA SERVE IL DEUMIDIFICATORE IN AUTO

Il deumidificatore per auto, svolge la stessa funzione del climatizzatore: assorbe l’umidità dall’aria. Perché utilizzare un assorbitore di umidità se il climatizzatore auto può essere molto utile tutto l’anno? Sicuramente perché non serve che l’auto sia accesa, quindi funziona anche quando l’auto è parcheggiata.

Inoltre non consuma niente durante l’uso e agisce in maniera silenziosa, grazie ai sali igroscopici o gel di silice che intrappolano l’umidità. Mentre il climatizzatore dell’auto scarica automaticamente l’umidità raccolta e condensata, l’assorbitore di umidità deve essere rigenerato liberando i sali dall’acqua quando cambia il colore da blu a rosa. Ovviamente il modo con cui avviene la rigenerazione ha un impatto indiretto sui consumi (in forno o microonde, secondo le indicazioni del produttore) oppure nessun costo se esposto al sole per alcune ore finché torna il colore blu-azzurro.

DEMUMIDIFICATORE – ASSORBITORE UMIDITA’ PER AUTO: QUALI ACQUISTARE

Di seguito abbiamo individuato i deumidificatori per auto, che non hanno bisogno di elettricità e possono essere riposti in qualsiasi punto: nel portaoggetti, nel vano ruota, nelle tasche degli sportelli, etc. In base alle necessità, vi consigliamo di valutare attentamente queste caratteristiche:

presenza dell’ indicatore di saturazione , lo spioncino che mostra il cambiamento di colore dei sali;

, lo spioncino che mostra il cambiamento di colore dei sali; dimensioni e volume dell’assorbitore di umidità, più è grande maggiore sarà la capacità di assorbire umidità prima di doverlo rigenerare;

Ecco di seguito alcuni degli assorbitori di umidità per auto in vendita su Amazon, ma potete acquistare i prodotti che preferite con le opportune considerazioni qui sopra.