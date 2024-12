Box tetto auto: i migliori nel test ADAC – ÖAMTC

Quando si pianifica un viaggio, il box da tetto auto diventa un alleato indispensabile per ampliare e utilizzare lo spazio di carico del veicolo in modo sicuro. Ma quale scegliere? I recenti test condotti dall’Automobile Club Tedesco (ADAC) e dall’Automobile Club Austriaco (ÖAMTC) su 13 modelli aiutano ad individuare i migliori box tetto auto, valutando sicurezza, facilità d’uso e qualità costruttiva. Nei prossimi paragrafi riportiamo una sintesi dei test, che si possono vedere nel video e la classifica dei risultati.

COSA CERCARE IN UN BOX DA TETTO PER AUTO?

Un buon box da tetto deve soddisfare requisiti essenziali secondo gli esperti dei due club:

sicurezza in caso di incidente ;

; stabilità durante la guida;

durante la guida; resistenza alle intemperie;

alle facilità di montaggio.

Inoltre, deve essere capiente ma leggero, aerodinamico e compatibile con diversi tipi di veicoli.

Per valutare quale prodotto in commercio dispone di queste caratteristiche, i box da tetto testati hanno una capacità compresa tra 340 e 430 litri, un volume ideale per contenere, ad esempio, quattro paia di sci (fino a 175 cm) e altri oggetti leggeri ma ingombranti. I criteri di valutazione degli esperti si sono focalizzati quindi su:

Sicurezza e resistenza agli urti e comportamento nei crash test.

e resistenza agli urti e comportamento nei crash test. Manovrabilità dell’auto e stabilità durante manovre dinamiche ed evasive.

e stabilità durante manovre dinamiche ed evasive. Costruzione e qualità dei materiali e resistenza alle condizioni climatiche estreme.

dei materiali e resistenza alle condizioni climatiche estreme. Facilità d’uso, semplicità di montaggio e smontaggio.

I MIGLIORI BOX DA TETTO NEL TEST

Il box da tetto Audi, prodotto da Thule è risultato il vincitore del test. Con un costo di 830 euro, secondo i due Club, si distingue per “eccellenti prestazioni nei crash test e nelle prove di guida”. Tuttavia, il peso elevato (quasi 23 kg) e il meccanismo di chiusura migliorabile sono i punti deboli rilevati.

Norauto Bermude 300, disponibile a 350 euro, è il box tetto auto dal miglior rapporto qualità/prezzo perchè offre un buon equilibrio tra prestazioni e costo. Sebbene meno confortevole rispetto ai migliori, rappresenta una scelta valida per chi cerca affidabilità a un prezzo contenuto.

Northline (549 euro) e VDP (390 euro) sono i peggiori box da tetto auto del test. Entrambi non hanno superato il City Crash Test, rischiando di staccarsi dal veicolo in caso di incidente. Il box VDP, inoltre, ha mostrato una scarsa resistenza al freddo, con il coperchio che si è rotto a -20 °C sotto carico.

MONTAGGIO BOX TETTO AUTO: IMPORTANTE DA VALUTARE

Il tempo e l’impegno necessari per montare un box sul tetto dell’auto possono variare notevolmente. Ad esempio, il modello Škoda richiede fino a 30 minuti per essere assemblato, un tempo ben superiore alla media. Di contro, i box di Atera, Audi, Mercedes, Hapro e Thule si distinguono per la loro facilità di installazione. Attenzione anche alla compatibilità: alcuni box, come quello BMW, possono essere montati solo su portapacchi originali, limitandone l’uso con veicoli diversi.

VOLUME REALE DEI BOX FINO A 80 LITRI IN MENO

Un punto critico evidenziato dal test riguarda l’accuratezza delle informazioni sul volume fornite dai produttori. Box come quelli di Audi, Northline e Thule hanno mostrato una capacità effettiva inferiore del 10% rispetto a quanto dichiarato. Il VDP si distingue negativamente, con un volume inferiore del 20%, corrispondente a 80 litri in meno. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

PESO E CARICO CONSENTITO CON I BOX TETTO PER AUTO

Il peso del box e del portapacchi deve essere attentamente valutato per rispettare il limite di carico sul tetto di ogni auto. Ad esempio: