Box da tetto: ecco i migliori nel test Auto Bild 2025

Che si tratti di una vacanza in famiglia o di un viaggio sportivo, capita spesso che il bagagliaio dell'auto non è sufficiente. Un box da tetto rappresenta la soluzione ideale per guadagnare spazio extra in modo sicuro e funzionale. Oltre al volume, però, contano praticità, installazione, qualità costruttiva e comfort durante la guida.

I BOX TETTO AUTO NEL TEST 2025 DI AUTO BILD

Auto Bild ha testato 6 modelli di box da tetto auto, dai più economici ai top di gamma. In particolare:

G3 Reef 580 ;

; Farad Koral ;

; Kamei Husky 510 ;

; Hapro Trivor 440 ;

; Atera Casar L ;

; Thule Force XT Nero Aeroskin L;

Tutti i box offrono volumi tra i 420 e i 510 litri, equivalenti a un secondo bagagliaio. Ma non tutti si equivalgono quando si passa all’uso quotidiano. Ne approfittiamo per ricordarvi le regole da rispettare per i bagagli sul tetto e i consigli su come e dove posizionare i bagagli tenendo in considerazione il loro peso.

LE PROVE DI AUTO BILD SUI BOX TETTO AUTO

Aprire e chiudere il box, caricare oggetti lunghi e pesanti, trasportarlo dal garage al tetto dell’auto: sono aspetti fondamentali per l’utilizzo quotidiano del box tetto auto. I top di gamma offrono cerniere su entrambi i lati, maniglie ergonomiche, apertura assistita e accessori interni come cinghie e reti. Farad, ad esempio, vanta una capacità di carico di 90 kg, ma è più rumoroso in autostrada. Ecco tutte le prove effettuate dal magazine tedesco:

Qualità costruttiva e sicurezza . In questa sezione si gioca la vera partita tra marchi. Thule, Atera e Hapro ottengono il massimo punteggio per la qualità dei materiali, la resistenza all’acqua, la stabilità e la protezione contro i furti . Kamei è leggermente indietro in termini di finitura, ma offre comunque una sensazione di robustezza. G3, invece, è il fanalino di coda: materiali economici, fissaggio instabile e carico poco protetto.

. In questa sezione si gioca la vera partita tra marchi. Thule, Atera e Hapro ottengono il massimo punteggio per la . Kamei è leggermente indietro in termini di finitura, ma offre comunque una sensazione di robustezza. G3, invece, è il fanalino di coda: materiali economici, fissaggio instabile e carico poco protetto. Rumorosità e aerodinamica in viaggio. Nel test dinamico su una BMW 320d Touring, Atera, Hapro e Thule si sono comportati egregiamente anche a velocità sostenute, garantendo silenziosità e stabilità. Farad, pur essendo spazioso, diventa rumoroso sopra i 100 km/h. G3 delude ancora: vibrazioni e rumori eccessivi compromettono il comfort di viaggio.

QUALI SONO I MIGLIORI BOX TETTO AUTO 2025 DA COMPRARE SECONDO AUTO BILD?

I modelli migliori, come Atera, Hapro e Thule, si distinguono per la facilità di montaggio e condividono tutti la prima posizione, sebbene con alcune piccole lacune. Anche senza l’aiuto di una seconda persona, il fissaggio è intuitivo e senza rischi. Kamei brilla per la solidità degli attacchi al tetto. G3, invece, mostra limiti importanti in questa fase con istruzioni poco chiare e sistemi di fissaggio migliorabili. Ecco la classifica dal peggiore ai migliori con pro e contro e i link per facilitarvi l’acquisto. Se siete interessati ad altre marche, potete consultare la sezione dei box tetto auto in vendita su Amazon:

4. G3 REEF 580 box tetto auto

3. Farad Koral box tetto auto

Pro: migliore rapporto qualità – prezzo; spazio soddisfacente; grande volume di carico;

Contro: rumore del vento leggermente più forte; lavorazione semplice;

2. Kamei Husky 510 box tetto auto

1. Hapro Trivor 440 box tetto auto

Pro: Nessuna infiltrazione d'acqua; lavorazione di alta qualità; apertura agevole del portellone posteriore;

Contro: ND;

1. Atera Casar L box tetto auto

Pro: lavorazione di alta qualità; meccanismo di apertura intelligente;

Contro: leggera infiltrazione d'acqua durante il test di irrigazione;

1. Thule Force XT Nero Aeroskin L box tetto auto